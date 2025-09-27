wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Österreich

«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein

«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein

27.09.2025, 16:2227.09.2025, 16:22

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat anlässlich seiner Wiederwahl als Parteichef sein Ziel eines Umbruchs in Österreich bekräftigt. «Nicht das System wird uns, sondern wir werden dieses falsche System brechen», sagte der rechte Oppositionspolitiker beim Bundesparteitag in Salzburg. Der Chef der stimmenstärksten Partei Österreichs sprach vom Ziel einer «Dritten Republik».

epa11942922 Leader of the right-wing Austrian Freedom Party (FPOe) Herbert Kickl speaks during the party&#039;s traditional political Ash Wednesday meeting in Ried im Innkreis, Austria, 05 March 2025. ...
FPÖ-Chef Herbert Kickl.Bild: keystone

Kickl (56) wurde mit 96,9 Prozent der Delegiertenstimmen an der Spitze der Partei bestätigt. Er bekräftigte in Salzburg seinen Anspruch, Kanzler zu werden und Österreich umzugestalten. Kickl bezeichnete unter anderem einen «Asylstopp», ein Verbotsgesetz gegen politischen Islam und einen Ausbau der direkten Demokratie als Bausteine einer künftigen «Dritten Republik».

In Österreich wird die aktuelle Staatsordnung als Zweite Republik bezeichnet (als Erste Republik gilt die Zeit von 1919 bis 1934). Mit der Verwendung des Begriffs «Dritte Republik» greift Kickl ein Konzept von Jörg Haider (1950-2008) wieder auf, das dieser als FPÖ-Chef der Jahre 1986 bis 2000 propagiert hatte.

FPÖ in Meinungsumfragen vorne

In aktuellen Meinungsumfragen liegt die FPÖ mit rund 35 Prozent an der Spitze. Das sind deutlich mehr als die knapp 29 Prozent, mit denen die Rechten vor einem Jahr die Parlamentswahl gewonnen hatten. Nach der Wahl bildeten jedoch die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos eine Dreierkoalition. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Desert Rose
27.09.2025 16:28registriert Juni 2021
Dritte Republik? Er meint das Dritte Reich.
287
Melden
Zum Kommentar
11
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
3
Ehemalige Armeeangehörige sollen freiwillig Dienst leisten können
Indien mustert letzte MiG-21-Kampfflugzeuge aus
Indiens Luftwaffe hat ihre letzten MiG-21-Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart ausser Dienst gestellt. Die Abfangjäger hätten mehr als 60 Jahre dazu beigetragen, Indiens Luftraum zu schützen, sagte Verteidigungsminister Rajnath Singh bei einer Zeremonie am Luftwaffenstützpunkt Chandigarh im Norden des Landes. Bei der Feier hoben nach Angaben des Ministeriums noch einmal mehrere der älteren Kampfjäger zu Schauzwecken in Formation vom Boden ab.
Zur Story