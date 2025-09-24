bedeckt11°
DE | FR
burger
International
Konsum - Detailhandel

Zalando greift gegen Rücksendungen durch und sperrt Kundenkonto

Zalando hat neue Kunden gewonnen, die weniger Ware wieder zur
Der Onlinehändler Zalando greift gegen die vielen Rücksendungen durch.Bild: sda

Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten

24.09.2025, 09:3424.09.2025, 09:37

Der Online-Warenhändler Zalando bietet an, dass bestellte Artikel, die dem Kunden nicht gefallen, zurückgeschickt werden können. Dies soll von einigen Kunden ausgenutzt werden. Zalando sperrt deshalb künftig Konten von Kunden, die zu viele Artikel retournieren.

Inhaltsverzeichnis
Die Massnahmen von ZalandoWas geschieht mit den RetourenBundesrat

Die Massnahmen von Zalando

Wer übermässig viele Artikel an Zalando zurückschickt, soll erst einmal gewarnt werden, dies nicht mehr zu tun. Falls der betroffene Kunde dies jedoch nicht zu Herzen nimmt und weiter tut, sollen bestimmte Funktionen des Kundenkontos eingeschränkt werden. Etwa der Kauf und die Bezahlung per Rechnung.

Dies wurde laut dem deutschen Onlinehändler in der Vergangenheit auch bereits getan, jedoch im Stillen. Zalando kommunizierte die neuen Regeln und Richtlinien am vergangenen Freitag, dem 19. September, auf ihrer Website, wie der «Blick» berichtet.

Sperrung des Kundenkontos

Wer sein Bestell- und Rücksendeverhalten dann weiterhin nicht anpasse, dem soll Zalando das Kundenkonto sperren – für zwölf Monate.

«Diese Massnahmen betreffen nur einen sehr kleinen Teil unserer Kunden», wie eine Sprecherin von Zalando gegenüber dem «Blick» sagt. Weiter sagt sie, dass übermässige Rücksendungen nicht nur ein Problem von Zalando seien, sondern die ganze Online-Modeindustrie betreffe.

Was geschieht mit den Retouren

Laut Zalando selbst würden 98 Prozent aller auf Zalando bestellten Waren wieder zurückgeschickt werden. Später würden diese an Outlets und Hilfsorganisationen weitergegeben werden.

zalando ali baba
Zalando-Rücksendungen aus der Schweiz werden durch MS Direct zurück an ihren Sendeort geschickt.Bild: ch media

Ein Mitarbeiter von der Firma MS Direct, die sich um Zalando-Retouren der Schweiz kümmert, hat eine andere Ansicht dazu. Dieser sagt, statt die Retouren weiterzuverkaufen, zerstöre Zalando rund 15 000 Artikel pro Monat. Grund dafür sei, dass die Vernichtung der Ware günstiger sei als der Weiterverkauf.

Bundesrat

Der Bundesrat hat am 19. September 2025 einen Bericht zum Verzicht bei Regulierungen zu Retouren im Onlinehandel verabschiedet. Er will somit keine schweizweiten Regeln zur Regulierung von Rücksendungen bei Plattformen wie Zalando.

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass eine staatliche Regulierung nicht sicherstellen könnte, dass die Umweltbelastungen durch Retouren zurückgehen würden. Zusätzlich finden sie, dass die Onlinehändler selbst bereits eigenes Interesse an der Reduzierung von Retouren haben.

Die Massnahmen, die Zalando gegen die vielen Retouren ergreift, sollen ab sofort gelten. Wer also zu viel bestellt, wird gewarnt, und ansonsten wird einem das Kundenkonto gesperrt. (nib)

Mehr zu Zalando:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zalando löscht Bilder von zu mageren Models
1 / 9
Zalando löscht Bilder von zu mageren Models
Wegen dieses Angebots von Zalando hat sich eine Kundin via Facebook bei dem Online-Händler beschwert.
quelle: screenshot zalando / screenshot zalando
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der watson Verkleidungstag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Hamas weist Trumps Äusserungen zurück +++ Hamas begrüsst Anerkennung
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Krankenkassen-Prämien steigen weiter – so sieht's in deinem Kanton aus
4
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
5
Warum Trump jetzt seinem Kumpel Milei helfen muss
Meistgeteilt
1
Achtung, Auftragsmörder! Bund warnt vor Betrugsmails von «Adam X»
2
So sieht das neue Safety-Video der Swiss aus
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
Solar: Im ersten Halbjahr 2025 mehr neue Anlagen als 2022. Doch es gibt einen Haken
Grüne Energie boomt. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden 380 Gigawatt an neuer Solarkapazität installiert. Das sind 64 Prozent mehr als noch im Jahr 2024. Damals wurden 232 Gigawatt installiert – was ebenfalls einen Rekord bedeutete.
Zur Story