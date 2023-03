Klimaaktivisten beschmieren Berliner Verkehrsministerium

Es ist nicht die erste Aktion mit der die Gruppe «Letzte Generation» in den vergangenen Monaten für Aufsehen sorgt. Zuletzt geriet das Grundgesetz-Kunstwerk im Berliner Regierungsviertel ins Visier der Aktivisten. Sie beschmierten die Glaswände der Kunstinstallation «Grundgesetz 49» des israelischen Künstlers Dani Karavan mit schwarzer Flüssigkeit. (lst)

Auf Twitter teilte die Gruppe mit, dass die Aktion an Verkehrsminister Volker Wissing gerichtet war. Man habe dem FDP-Minister «eine kalte Dusche» verpassen wollen. Dieser blockiere mit seiner Verkehrspolitik den «Klimaschutz für ganz Europa», hiess es in einem weiteren Tweet.

Die Klima-Gruppe «Letzte Generation» greift wieder zur Farbe. Videos auf Twitter zeigen, wie die Umweltaktivisten am Dienstagmorgen das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit oranger Farbe und Wasser besprühen. Für die Aktion nutzten die Aktivisten ein Feuerwehrauto.

