So will Nvidia die Welt mit KI-Robotern erobern

Der Chipkonzern Nvidia will seine Dominanz bei Technik für Künstliche Intelligenz in Rechenzentren mit Robotern in die reale Welt übertragen.

So verbrachten die gestrandeten NASA-Astronauten die 9 Monate im All

Am 5. Juni 2024 starteten die NASA-Astronauten Sunita Williams und Barry Wilmore in Richtung der Internationalen Raumstation ISS. Im Rahmen des ersten Fluges des Boeing CST-100 Starliner mit Personen an Bord sollten sie acht Tage im All bleiben. Aus acht Tagen wurden wegen technischer Probleme neun Monate. Der Starliner wurde aus Sicherheitsgründen ohne Personen wieder auf die Erde zurückgeführt. So stellt sich die Frage: Was macht man, wenn man viele Monate länger im All verbringt als geplant?