USA denken darüber nach, Google zu zerschlagen

Die US-Regierung erwägt, vor Gericht die Zerschlagung von Google zu fordern.

Das US-Justizministerium erwähnte in einem Zwischenbericht zu seinen Überlegungen mögliche «strukturelle Massnahmen» – also eine erzwungene Trennung von Unternehmensteilen.

Google droht weiteres Ungemach. Bild: keystone

Die US-Regierung muss bis zum 20. November über ihre Empfehlung in einem seit Jahren laufenden Wettbewerbsverfahren entscheiden.

Google hatte in dem Prozess Anfang August eine Niederlage gegen die US-Wettbewerbshüter erlitten. Ein Richter urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internet-Suche. Google will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Aktuell wird im Verfahren über mögliche Konsequenzen aus dem Urteil beraten. Das Justizministerium machte allgemeine Angaben. Es schrieb aber, man wolle mit Verhaltensregeln und strukturellen Massnahmen verhindern, dass Google etwa seinen Web-Browser Chrome zum Vorteil seines Suchmaschinen-Geschäfts einsetzen könne. Google kritisierte, die Regierung fasse weitreichende Massnahmen ins Auge, während es in dem Fall um Vertriebsdeals gehe. (sda/dpa)