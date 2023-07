Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Das musst du zur neuen Meta-App Threads wissen

In nur wenigen Stunden wurde die App Threads zum grössten Konkurrenten von Twitter – und das, obwohl sie noch nicht einmal fertig entwickelt ist.

Mehr «International»

Am Donnerstag hat Mark Zuckerberg die neue Meta-App Threads lanciert. Schon nach wenigen Stunden kann die Software mit Twitter konkurrieren und hat mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auch auf Social Media wird die neue App rege diskutiert. Doch was kann man damit eigentlich anstellen? Und wie kannst auch du sie benutzen? Im Video erklären wir es dir – in unter zwei Minuten:

Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Mehr Videos gefällig?

Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Video: watson/Lucas Zollinger, Nico Bernasconi