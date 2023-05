Musk will erstmals Werbung für Tesla schalten

Mehr «International»

Der Elektroautobauer Tesla verzichtet traditionell auf Werbeanzeigen, doch mit dieser Linie will Konzernchef Elon Musk nun brechen. «Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft», sagte Musk am Dienstag in Texas.

Elon Musk plant, erstmals Werbung für Tesla aufzuschalten. Bild: keystone

Angesichts hoher Nachfrage hatte Tesla bezahlte Anzeigen lange nicht nötig. Musk nutzte seine eigene Popularität und andere Mittel als Marketing-Instrumente – vor allem die inzwischen von ihm übernommene Online-Plattform Twitter. Doch das scheint zunehmend ausgereizt – dieses Jahr senkte Tesla mehrfach die Preise.

Eine ausgereifte Planung für Werbung habe Tesla aber noch nicht, sagte Musk nach Teslas Aktionärstreffen im texanischen Austin dem US-Sender CNBC. «Ich habe dem gerade erst zugestimmt, es gibt noch keine vollständige Strategie.»

Bezahlte Anzeigen könnten jedoch ein Weg sein, Teslas Kundenbasis zu erweitern. Der E-Auto-Pionier verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele, doch die Konkurrenz wird immer schärfer. Ausserdem droht konjunktureller Gegenwind. Auch Tesla sei nicht «immun» gegen Rezessionsrisiken, sagte Musk. Er rechne in den kommenden zwölf Monaten mit einem schwierigen Wirtschaftsumfeld. (sda/dpa)