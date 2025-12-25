freundlich
DE | FR
burger
International
Digital

Prorussische Hacker reklamieren Angriff auf Frankreichs Post für sich

Prorussische Hacker reklamieren Angriff auf Frankreichs Post für sich

Kurz vor Weihnachten legt die prorussiche Hackergruppe «Noname057» die französische Post lahm. Wegen des Cyberangriffs waren Paketlieferungen gestoppt worden.
25.12.2025, 06:2525.12.2025, 06:25

Prorussische Hacker haben einen grossen Cyberangriff auf die französische Post kurz vor Weihnachten für sich reklamiert. Die Gruppe «Noname057 »habe angegeben, hinter dem Angriff zu stecken, der am Montag den Betrieb von La Poste beeinträchtigt hatte, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Wegen des Cyberangriffs waren Paketlieferungen gestoppt worden. Die Folgen des Angriffs waren laut Post am Mittwochmorgen noch nicht komplett behoben.

FILE - A general view of France&#039;s national postal service, La Poste, in Paris, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Bertrand Combaldieu, File) France Postal Service Cyberattack
Die französische Post wurde Opfer eines Hackerangriffs. (Symbolbild)Bild: keystone

Laut Staatsanwaltschaft ermittelt der französische Geheimdienst DGSI zu dem Angriff. Die Gruppe «Noname057 »ist bereits mit anderen Cyberangriffen in Europa in Verbindung gebracht worden, unter anderem im Zusammenhang mit einem Nato-Gipfel in den Niederlanden und Einrichtungen der französischen Regierung.

Wegen des Cyberangriffs bei der Post konnten Mitarbeitende keine Paketlieferungen verfolgen. Zudem waren Online-Zahlungen über den Bankenbereich von La Poste gestört.

Frankreich und andere europäische Verbündete der von Russland angegriffenen Ukraine werfen Moskau eine «hybride Kriegsführung» vor, die das Ziel habe, westliche Gesellschaften zu spalten und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Elon Musk tobt: EU-Kommissarin bekräftigt harten Kurs bei US-Techkonzernen
Die EU geht gegen X und andere Social-Media-Plattformen vor. Daraufhin droht die US-Regierung mit harten Konsequenzen. Doch die Europäer wollen sich nicht einschüchtern lassen.
Trotz massiver Angriffe aus den USA hat EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen angekündigt, die europäischen Digitalregeln gegenüber grossen Tech-Konzernen konsequent anzuwenden.
Zur Story