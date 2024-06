NewsBreak: Die populärste US-Newsapp kreiert Fake-News – mit KI

Populärste US-Newsapp kreiert Fake-News – mit KI

Errätst du die populärste Nachrichten-App der USA?

Fox? Auf Rang vier.

Google News? Auf Rang drei.

Die «New York Times»? Auch nur auf Rang fünf.

Nein, die erfolgreichste News-App der USA heisst «NewsBreak». Im Android-Shop rangiert sie in der Kategorie «News & Magazines» zuoberst, im Apple-Shop klassiert sie sich hinter Reddit und X unter «News» auf dem dritten Platz.

Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez von den Demokraten wird keine Freude daran haben, dass NewsBreak KI-basierte Falschinformationen streut. Bild: keystone

NewsBreak veröffentlicht Storys von Reuters, AP, Fox, CNN und anderen bekannten Nachrichtenproduzenten, hat sich aber auch darauf spezialisiert, das Internet nach Lokalnachrichten zu durchforsten, um daraus mithilfe von KI eigene Nachrichten zu produzieren.

Die App hat laut eigenen Angaben monatlich 50 Millionen aktive Nutzer. Laut einem Artikel von Reuters produziert NewsBreak mit seinen KI-Artikeln regelmässig Fake News. Etwa letzte Weihnachten.

Damals veröffentlichte NewsBreak eine Story über ein tödliches Shooting in Bridgerton, New Jersey. Auch wenn die Story glaubwürdig tönt – eine solche Schiesserei hat nie stattgefunden. «Nichts, was auch nur annähernd daran erinnert, was in dem Artikel stand, hat sich hier um die Weihnachtszeit ereignet», erklärten die lokalen Polizeibehörden auf ihrem Facebook-Account.

Die Schiesserei-Story in New Jersey ist kein Einzelfall. Reuters hatte Einsicht in Gerichtsakten, welche belegen, dass NewsBreak seit 2021 mindestens 40 problematische KI-Nachrichten veröffentlichte. Viele davon wurden nach Beschwerden zwar gelöscht, der Schaden war da allerdings bereits angerichtet. Zum Beispiel, als fälschlicherweise berichtet wurde, eine Wohltätigkeitsorganisation in Erie, Pennsylvania, betreibe eine 24-Stunden-Fusspflegeklinik für Obdachlose.

Seit Reuters um eine Stellungnahme bat, hat NewsBreak auf seiner Homepage die Textpassage hinzugefügt, dass die Dienste «möglicherweise nicht immer fehlerfrei sind». Ebenfalls aus den Gerichtsakten geht hervor, dass NewsBreak bereits von verschiedenen Lokalmedien vor Gericht gezerrt wurde und es dabei zu mehreren Vergleichen kam. In einem Fall wurde eine Entschädigung von 1,75 Millionen bezahlt, weil Inhalte unerlaubt und unzitiert übernommen wurden. Die Firma setzt dabei auf einen patentierten Algorithmus, der auch beim chinesischen News-Aggregator Yidian eingesetzt wurde.

NewsBreak entstand als eine Tochtergesellschaft von Yidian. Die Nähe von NewsBreak zu China sorgt in den USA zusätzlich für Unruhe – gerade in einem Wahljahr. Laut ehemaligen Mitarbeitern, welche gegenüber Reuters anonym Auskunft gaben, ist die typische NewsBreak-App-Benutzerin weiblich, älter als 45 Jahre, ohne College-Abschluss und lebt in einem Vorort oder auf dem Land.

