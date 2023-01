Computer-Error legt gesamten US-Flugverkehr lahm

Erste Flüge heben nach Riesen-Panne in den USA wieder ab

Nach einem vorübergehenden Startverbot für alle US-Inlandsflüge heben die ersten Flieger an den Flughäfen in Atlanta und Newark im Grossraum New York wieder ab. Das teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA über Twitter mit.

Die FAA mache Fortschritte bei der Behebung einer Computerpanne, die am Mittwochmorgen in den USA Chaos im Flugverkehr ausgelöst hatte.

Durch die Störung war ein System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Daraufhin hatte die FAA vorübergehend alle Starts von US-Inlandsflügen auf Eis gelegt. Landungen seien nicht betroffen.

Der Grund für den Ausfall sei noch nicht klar, teilte das Weisse Haus mit. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN geht das Weisse Haus bisher nicht von einem Cyberangriff aus. US-Präsident Joe Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt.

Swiss angeblich nicht betroffen

Die Swiss ist von der schweren Computerpanne nicht betroffen. «Der Vorfall der FAA hat derzeit keine Auswirkungen auf unsere Flüge in die USA, die Operation verläuft – Stand jetzt – wie geplant», teilte ein Swiss-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.

Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA wirke sich die Störung bei der FAA ebenfalls nicht aus, teilte die Swiss-Mutterairline der Deutschen Presse-Agentur mit.

(aeg/yam)