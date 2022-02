Russische Kriegsgefangene: vorgeführt und ahnungslos

Leonid Paktishev, geboren in einem kleinen sibirischen Dorf, kommandierte eine Gruppe von vier Scharfschützen, bevor er in die Hände ukrainischer Truppen fiel. Über das Schicksal seiner Kameraden ist nichts bekannt. Das Video seiner Vernehmung durch das ukrainische Militär macht nun im Internet die Runde. Dafür sorgt das Innenministerium.

Neuer Bericht zeigt, wo wir im Kampf gegen den Klimawandel stehen – es sieht nicht gut aus

Der Weltklimarat hat in seinem am Montag vorgestellten Bericht so deutlich wie noch nie die Dringlichkeit von Anpassungsmassnahmen an die Klimaerwärmung betont. Denn der Klimawandel gefährdet das Wohlergehen der Menschen und die Gesundheit des Planeten, schon heute.