trüb und nass
DE | FR
burger
International
Digital

Premier Edi Rama: Albaniens KI-Ministerin ist jetzt schwanger

Albaniens KI-Ministerin ist jetzt schwanger – Premier Rama mit bizarrer Ankündigung

Einige Wochen nach der Einsetzung einer KI-Ministerin sorgt Albaniens Premierminister Edi Rama mit einer kuriosen Ankündigung erneut für Aufsehen.
27.10.2025, 05:2727.10.2025, 05:27

Mit der Ernennung des durch künstliche Intelligenz generierten Modells «Diella» zur Ministerin gelang Albaniens Premierminister Edi Rama ein PR-Coup. Weltweit wurde über die «Ernennung» Diellas, die einer albanischen Schauspielerin nachempfunden und in traditionellen Kleidern gehalten ist, berichtet. Nach Angaben Ramas sollte die KI-Ministerin helfen, Regierungsaufgaben effizienter zu erledigen und für weniger Korruption sorgen.

diella albania ai minister
Diella während ihrer ersten Ansprache an das albanische Parlament.Bild: x

Nun hat Rama wieder Neuigkeiten bezüglich seiner Ministerin zu vermelden: Diella sei schwanger, verkündete der Premierminister, wie unter andere die Times of India schreibt. Und dies nicht nur mit einem Baby, sondern gleich mit deren 83. Am Berlin Global Dialogue erklärte Rama in einer Rede:

«Wir sind mit Diella hier ein ziemliches Risiko eingegangen und haben uns sehr gut geschlagen. Diella ist zum ersten Mal schwanger und hat 83 Kinder.»

Was dahinter steckt

Mit den «Kindern» meint Rama virtuelle KI-Assistenten, einen für jeden Abgeordneten der Sozialistischen Partei, der Rama auch angehört – derzeit 83 an der Zahl. Diese sollen unter anderem bei der Parlamentsarbeit helfen und beispielsweise Debatten laufend protokollieren, damit die Abgeordneten selbst bei Abwesenheit genau wüssten, was gesagt wurde. Rama führte aus.

«Wenn Sie zum Beispiel Kaffee trinken gehen und die Zeit vergessen, wird dieses ‹Kind› wiedergeben, was gesagt wurde, als Sie nicht im Saal waren, und ihnen mitteilen, wen Sie kontern sollten.»

Die Parlamentsarbeit soll damit einfacher und effizienter gemacht werden, so Rama. Das System «Diella», was auf Albanisch «Sonne» bedeutet, ist auch für Bürgerinnen und Bürger verfügbar und kommt auf der staatlichen Onlineplattform zum Einsatz.

Edi Rama, der bereits seit 2013 Premierminister ist, war vor seiner Politkarriere international bekannter Künstler, ihm wird ein Hang zu dramatischen und metaphorischen Inszenierungen attestiert. (con)

Albaniens Parlament billigt KI-Server als «Ministerin»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
3
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet (Spoiler: Abgezockt wirst du nicht)
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Teenager Fonseca triumphiert in Basel +++ Bellmont schafft Darts-WM-Quali und Tourcard
Microsofts mobile Xbox im Test: Wir haben ein Problem
Microsoft und Asus präsentieren die Rog Xbox Ally X als neue tragbare Spielekonsole. Im Test zeigt sich: Ein entscheidendes Detail trübt die Freude.
Gemeinsam mit dem Hardware-Partner Asus bringt Microsoft eine neue Xbox-Konsole auf den Markt: die Asus Rog Xbox Ally X. Aber ist das tatsächlich eine mobile Xbox, wie sie von vielen Gamern herbeigesehnt wird? Wir haben das Gerät vor dem Verkaufsstart ausprobiert.
Zur Story