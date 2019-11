International

Donald Trump Impeachment: Das sind die wichtigsten Zeugen in den Hearings



Das «Who is who» des Impeachment: Diese Zeugen treten in den Hearings auf

Bislang wurden die Zeugen in der Ukraine-Affäre von US-Präsident Donald Trump hinter verschlossenen Türen befragt. Am Mittwoch begann mit den ersten öffentlichen Anhörungen vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses die nächste Phase. Die Demokraten haben eine Liste mit elf Personen erstellt, die sie zur möglichen Amtsenthebung befragen wollen.

William Taylor

Funktion: Geschäftsführender US-Botschafter in Kiew

Anhörung: 13. November

Grund der Vorladung: Der altgediente Karrierediplomat gilt als «Kronzeuge» der Demokraten. Beim Hearing hinter verschlossenen Türen bestätigte er, dass Präsident Trump die vom Kongress bewilligte Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt hatte, um die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren demokratischen Vizepräsidenten Joe Biden und seinen Sohn Hunter zu bewegen.



George Kent

Funktion: Stellvertretender Europa-Staatssekretär im Aussenministerium

Anhörung: 13. November

Grund der Vorladung: Er bestätigte Taylors Aussagen und erklärte bei seinem Auftritt am Mittwoch, Mitarbeiter des Präsidenten um dessen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani hätten über einen «informellen Kanal» versucht, die offizielle US-Aussenpolitik gegenüber der Ukraine zu sabotieren.



Marie Yovanovitch

Funktion: Ehemalige US-Botschafterin in Kiew

Anhörung: 15. November

Grund der Vorladung: Yovanovitch war im Frühjahr von ihrem Posten abberufen worden. Laut ihren Aussagen war sie nicht bereit, die Machenschaften von Giulianis «Schattenkabinett» zu unterstützen. Ausserdem soll sie sich durch Aussagen von Donald Trump in seinem Telefonat vom 25. Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bedroht gefühlt haben.



Jennifer Williams

Funktion: Beraterin von Vizepräsident Mike Pence

Anhörung: 19. November

Grund der Vorladung: Williams berät Pence in aussenpolitischen Fragen, insbesondere zu Europa und Russland. Sie hat das ominöse Telefongespräch zwischen Trump und Selenskyj mitgehört und soll sich höchst besorgt über den Inhalt geäussert haben.

Alexander Vindman

Funktion: Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats

Anhörung: 19. November

Grund der Vorladung: Der gebürtige Ukrainer hat das Telefongespräch ebenfalls mitgehört. Im «geheimen» Hearing sagte der Oberstleutnant, dass das von der Regierung veröffentlichte Protokoll «frisiert» und wichtige Passagen weggelassen worden seien.

Kurt Volker

Funktion: Ehemaliger US-Sondergesandter in Kiew

Anhörung: 19. November

Grund der Vorladung: William Taylor bezichtigte ihn, Rudy Giulianis «informellem Kanal» angehört zu haben. In seiner ersten Aussage räumte Volker ein, er habe über Giulianis Versuche Bescheid gewusst, Material über Joe Biden zu beschaffen.

Tim Morrison

Funktion: Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats

Anhörung: 19. November

Grund der Vorladung: Morrison war der Topexperte für Europa und Russland im Nationalen Sicherheitsrat. Einen Tag vor seiner ersten Aussage vor dem Kongress trat er von seinem Posten zurück. Er war ebenfalls beim Telefonat anwesend und bestätigte William Taylors Aussagen.

Gordon Sondland

Funktion: US-Botschafter bei der Europäischen Union in Brüssel

Anhörung: 20. November

Grund der Vorladung: Der Hotelier erhielt den Prestigejob, weil er eine Million Dollar für die Feierlichkeiten zu Donald Trumps Amtseinführung gespendet hatte. In einer ersten Anhörung hatte er das Quidproquo in der Ukraine-Affäre bestritten. Drei Wochen später machte Sondland eine Kehrtwende.

Laura Cooper

Funktion: Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums

Anhörung: 20. November

Grund der Vorladung: Cooper ist im Pentagon für die Ukraine-Politik zuständig. Während ihrer Einvernahme hinter verschlossenen Türen hatten die Republikaner versucht, das Hearing zu stürmen. Cooper sagte aus, die zeitweilige Blockade der Militärhilfe an die Ukraine habe im Verteidigungsministerium für Unruhe und Zweifel an der Legalität gesorgt.

David Hale

Funktion: Unterstaatssekretär im Aussenministerium

Anhörung: 20. November

Grund der Vorladung: Der langjährige und ranghohe Karrierediplomat erschien letzte Woche zu seiner ersten Anhörung. Das Transkript wurde bislang nicht veröffentlicht. Hale soll über die Umstände von Marie Yovanovitchs Abberufung als Botschafterin ausgesagt haben.

Fiona Hill

Funktion: Ehemalige Russland-Expertin im Weissen Haus

Anhörung: 21. November

Grund der Vorladung: Hill war Mitarbeiterin des gefeuerten Sicherheitsberaters John Bolton. Dieser habe Rudy Giuliani als «Handgranate, die alle in die Luft jagen wird», bezeichnet, sagte sie in ihrer ersten Kongress-Anhörung aus.

Weitere Vorladungen sind möglich. Allerdings gehen US-Medien davon aus, dass die Hearings vor dem Geheimdienstausschuss mit Fiona Hills Auftritt abgeschlossen werden. Denn danach wird der Kongress wegen Thanksgiving erneut pausieren, und die Demokraten wollen angeblich noch in diesem Jahr definitiv über das Impeachment abstimmen. Dafür bleibt ihnen nur wenig Zeit.

Auffällig ist das Fehlen hochkarätiger Namen. John Bolton oder Stabschef Mick Mulvaney hatten sich geweigert, der Vorladung Folge zu leisten. Auf ein langwieriges juristisches Tauziehen wollen die Demokraten offenbar verzichten. Die Aussageverweigerung wollen sie laut US-Medien als Indiz dafür verwenden, dass Donald Trump die Impeachment-Ermittlungen zu behindern versucht.

