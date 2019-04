International

Donald Trump

«Commander in Cheat» – Wie Trump beim Golfen betrügt



«Commander in Cheat» – so dreist betrügt Trump beim Golfen 😲

Bild: AP/Nevada Appeal

Trump liebt das Golfen. Das wissen wir bereits von unzähligen Berichten. Dass seine Liebe zum Golf aber nicht auch die Liebe zu den Regeln beinhaltet, zeigt ein neues Buch des Sportjournalisten Rick Reilly. Er spricht darin mit gut 100 Menschen, die schon einmal mit dem obersten Amerikaner gegolft haben. Darunter sind Amateure aber auch Profis wie Brad Faxon. Was dabei herauskommt? Eine Sammlung von unzähligen haarsträubenden Anekdoten über Donald Trump – oder wie Reilly ihn nennt:

«Commander in Cheat»

Das ist auch der Titel des Buchs. Mit dem Zusatz: «How Golf Explains Trump» – oder zu deutsch: «Was Golf über Trump sagt».

Das erzählt Brad Faxon

Golf-Profi Brad Faxon erzählt von einer Golfrunde, die er mit Trump, Tiger Woods und Dustin Johnson (der damalige Weltranglistenerste) spielte. Er erzählt, dass Trump einen Abschlag in einem See versenkte. Als die anderen nicht aufpassten, platzierte er einen weiteren Ball, versenkte diesen aber ebenfalls im See. Und weiter:

«Also fährt er an die Stelle, wo der erste Ball hätte landen sollen, legt dort einen anderen Ball hin und schlägt ihn aufs Grün.»

Das sagt Mike Tirico

Trump und die Caddies ... das ist so eine Sache. Sportmoderator Mike Tirico erzählt davon, wie er mit Trump eine Runde spielte. Tirico erzielte den Schuss seines Lebens. Als er nachschauen wollte, wo genau der Ball gelandet ist, fand er ihn 15 Meter entfernt in einem Bunker. Es machte überhaupt kein Sinn. Nach dem Spiel kam der Caddy auf ihn zu und sagte:

«Der Ball landete drei Meter neben dem Loch. Trump kickte den Ball in den Bunker, ich hab's gesehen.»

«Die Caddies gewöhnten sich so an den Anblick, wie Trump seinen Ball zurück aufs Grün kickte, dass sie ihm einen Spitznamen verpassten: ‹Pele›.»

Bild: AP/AP

Suzann Petterson

Profigolferin Suzann Petterson erzählte bereits im vergangenen Jahr, dass Trump andauernd beim Golfen betrüge. Damals sagte sie:

«Er betrügt höllisch. Man sagt ja, wenn du beim Golf betrügst, dann betrügst du auch beim Geschäftemachen»

Im Buch erzählt sie Reilly, dass sie Trump nicht ernst nehmen könne, wenn sich der jeweils mit seinen angeblichen Erfolgen brüste:

«Er erzählt ja auch gerne, er sei der weltweit beste Putter. Doch ich habe nie mitbekommen, dass er auch nur ansatzweise eine 80er-Runde gespielt hätte. Trotzdem sagt er ständig Sachen wie, er habe eine 69 gespielt oder einen neuen Platzrekord aufgestellt. Ich muss darüber immer lachen.»

Reillys Fazit

«Zu sagen, Donald Trump betrügt, ist wie zu sagen, Michael Phelps schwimmt.»

«Er betrügt wie verrückt. Er betrügt, ob du zuschaust oder nicht. Er betrügt ob du es magst oder nicht. Er versuchte sogar Tiger Woods zu betrügen.»

Er betrüge aber nicht nur, sondern schere sich auch überhaupt nicht um Golfer-Traditionen. So nehme er beim obligatorischen Handschlag nach einer Runde nie die Mütze ab. Im Clubhaus behalte er seine Kopfbedeckung ebenfalls auf und mit seinem Golfwagen fährt er direkt aufs Putting Green. Reillys kommentiert:

«Das ist, als würden Sie Ihre Wäsche zum Trocknen in der Sixtinischen Kapelle aufhängen.»

Aber wieso betrügt Trump überhaupt? Denn Reilly sagt, dass Trump ein sehr guter Golfspieler sei. Seine persönliche Meinung:

«Golf ist wie eine kurze Radhose: Sie verrät so einiges über einen Mann.»

