Trumps «Sensenmann» im Senat

Erdogan ist in Genf angekommen – Kurdenverbände rufen zu Protesten auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt heute nach Genf. Anlass seines Besuches ist das globale Flüchtlingsforum, dass von Dienstag bis Mittwoch stattfindet.

Kurz vor 13 Uhr traf er in seinem Hotel in Genf ein. Rund einhundert seiner Anhänger hiessen ihn willkommen. Der türkische Machthaber nutzte dies für ein Bad in der Menge. Zu diesem Anlass wurde die Sicherheit in Genf hochgefahren, unter anderem kreisten zwei Polizeihelikopter am Himmel.

Erdogan wird an der Konferenz eine Rede …