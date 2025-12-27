wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Italien

Madonna di Campiglio: Skigebiet limitiert Tagespässe

Skigebiet limitiert Tagespässe – gegen volle Pisten

27.12.2025, 11:0827.12.2025, 11:08

Das Skigebiet von Madonna di Campiglio in den Dolomiten begrenzt erstmals zeitweise die Zahl der Skifahrer und reagiert damit auf übervolle Pisten.

Nicht mehr als 15'000 Tages-Skipässe wollen die Liftbetreiber in der Hauptferienwoche vom 28. Dezember bis zum 5. Januar herausgeben, wie Alice Ravanelli, Sprecherin der Bergbahnen erläutert. Es sei ein Versuch – und das Skigebiet sei das Erste mindestens in Italien, das eine solche Begrenzung ausprobiere.

Die Regel gilt nur für Tages- und Stundenskipässe, nicht aber für Besitzer von Saison-Pässen und Skipässen für zwei Tage und mehr. Wer sichergehen wolle, könne den Tages-Skipass auch vorab kaufen. Zudem gibt es eine flexible Liftkarte, die – wenn sie aktiviert ist – automatisch über die Kreditkarte abrechnet. Auch diese sei nicht betroffen.

Mehr Platz auf der Piste und zufriedene Gäste

«Wir wollten mehr Platz auf den Pisten garantieren», sagte Ravanelli. Gäste zahlten für Unterkunft und Skipass. «Die Leute geben so viel Geld aus. Wir wollen, dass es dafür einen perfekten Service gibt.» Es gebe viele Anrufe von Gästen wegen der Neuregelung – die meisten seien sehr zufrieden.

Sofern sich die Massnahme bewähre, wolle man sie an Fasching wiederholen. Dann wird erneut ein Ansturm von Skifahrern erwartet.

Das riesige Skigebiet von Madonna di Campiglio liegt in spektakulärer Landschaft mit Blick auf das Bergmassiv Brenta. Es bietet – sofern alle Pisten offen sind – 155 Pistenkilometern Piste und fast 60 Seilbahnen und Lifte. Noch liegt wenig Schnee, aber fast alle Pisten seien schon offen. Man hoffe nun auf Neuschnee. Mit den gesunkenen Temperaturen kann ausserdem Kunstschnee produziert werden. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Mit diesem neuen Instrument sollen Skigebiete die Zukunft bewältigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
1 / 38
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unglaublicher Stunt mit Drohne: Schweizer Freestyle-Skifahrer Andri Ragettli begeistert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Russlands Aussenministerium warnt vor Reisen nach Deutschland
Weil Deutschland EU-Sanktionen gegen Russen umsetzt, warnt man dort nun vor Reisen in die Bundesrepublik. Hier herrsche Gesetzlosigkeit.
Das russische Aussenministerium hat vor dem Vorgehen der deutschen Zollbehörden gewarnt. Diese seien in willkürliche Rechtspraktiken gegenüber Russen verwickelt, erklärte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.
Zur Story