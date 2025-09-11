wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump macht «radikale Linke» für Kirk-Tod und Gewalt verantwortlich

Nach Tod von Charlie Kirk: Trump macht «radikale Linke» verantwortlich

US-Präsident Donald Trump macht nach dem tödlichen Schuss auf seinen einflussreichen Unterstützer Charlie Kirk «radikale Linke» und deren Rhetorik für die Gewalt in den USA verantwortlich.
11.09.2025, 04:3911.09.2025, 04:45
Mehr «International»

«Es ist längst überfällig, dass alle Amerikaner und die Medien sich der Tatsache stellen, dass Gewalt und Mord die tragische Folge davon sind, wenn man diejenigen, mit denen man nicht einer Meinung ist, (...) verteufelt», sagte der Republikaner in einem Video, das er auf der Plattform Truth Social veröffentlichte.

trump kirk
Trump bei seiner Stellungnahme.Bild: screenshot x

Direkt nach dieser Ansprache an «alle Amerikaner», ging er zu einer Kritik an «radikalen Linken» über, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit «Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt» verglichen hätten.

«Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören.»

Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.

Die aktuellsten Infos zu Kirks Tod:

Tod von Charlie Kirk: FBI lässt Verdächtigen wieder frei

Trump erwähnte bei seiner Aufzählung von politischer Gewalt in den USA auch das Attentat im Bundesstaat Pennsylvania im vergangenen Sommer, das er überlebt hatte. Auch Attacken gegen ICE-Agenten, das Attentat von Luigi Mangione auf Versicherungs-CEO Brian Thompson und den Schuss auf den republikanischen Politiker Steve Scalise im Jahr 2017 zählte Trump auf.

Nicht erwähnt hat er hingegen politische Gewalt gegen demokratische Politikerinnen und Politiker, wie etwa die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota in diesem Sommer.

Trump zu Tod Kirks: «Dunkler Moment für Amerika»

Der rechtskonservative US-Podcaster Charlie Kirk wurde am Mittwoch erschossen, als er als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley sprach. Er war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Der US-Präsident machte Kirks Tod auf Truth Social bekannt. Er sei voller Trauer und Wut über die Ermordung Kirks, sagte er später in dem nun veröffentlichten Video. «Das ist ein dunkler Moment für Amerika.» (sda/dpa/con)

Mehr zum Tod von Charlie Kirk:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Antinatalist
11.09.2025 04:59registriert September 2019
Vielleicht war's ja auch ein Bauernopfer. Damit nun gut begründet gegen die Linke torpediert werden kann.

In diesen Zeiten muss man vorsichtig sein. Besonders in Trumpistan ist inzwischen überhaupt nichts mehr so, wie es scheint.
202
Melden
Zum Kommentar
4
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Trump telefoniert nach Polen +++ Merz: Russische Drohnen waren «kein Versehen»
4
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Tod von Charlie Kirk: FBI lässt Verdächtigen wieder frei
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
3
Polen schiesst russische Drohnen ab – das wissen wir
4
Umfrage: Fast 2 Drittel der Schweizer Bevölkerung wollen Annäherung an die EU
5
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
3
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
4
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Erneut inselweiter Stromausfall auf Kuba
In Kuba ist es erneut zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Energieministerium führte die Unterbrechung der Stromversorgung zunächst auf die Abschaltung des wichtigen Kraftwerks Antonio Guiteras zurück, das rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Havanna liegt. Die Ursachen würden aber noch untersucht.
Zur Story