Epstein-Files: Das sind die neu veröffentlichten Bilder

Immer wieder Clinton: Das sind die neu veröffentlichten Epstein-Bilder
Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat kurz vor dem Ende der gesetzlich vorgegebenen Frist einen Teil der sogenannten Epstein-Akten publik gemacht.
Es handelt sich dabei um mehrere tausend einzelne Dokumente (wenn nicht gar mehr). Darunter befinden sich Fotos, Videoaufnahmen, Gerichtsmitschriften und Mitschriften von Anhörungen.
Ein Teil der veröffentlichten Fotografien scheint sich ausschliesslich mit Grundstücken und Immobilien Epsteins auseinanderzusetzen. Ein zweiter Teil zeigt mehrheitlich Ausschnitte aus Epsteins Leben – darunter auch andere, nicht herausgeschwärzte Personen wie Ex-Präsident Bill Clinton. Ein dritter Teil der Fotografien zeigt mehrheitlich die Opfer Epsteins, stets mit geschwärzten Gesichtern, Tattoos, sowie Intimbereich.
Auf der Website des Justizministeriums wird angegeben, dass man versucht habe, die persönlichen Daten der Opfer Epsteins sowie die Daten «anderer privater Personen» zu schützen.
Eine Auswahl der neu veröffentlichten Bilder
(cpf/ome)