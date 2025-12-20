Nebel
Epstein-Files: Das sind die neu veröffentlichten Bilder

Immer wieder Clinton: Das sind die neu veröffentlichten Epstein-Bilder

20.12.2025, 06:3520.12.2025, 06:38
Epstein mit Bill Clinton, Release 19.12.2025
Eines der Tausenden von Bildern: Ex-Präsident Bill Clinton und Jeffrey Epstein.Bild: justice.gov

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat kurz vor dem Ende der gesetzlich vorgegebenen Frist einen Teil der sogenannten Epstein-Akten publik gemacht.

Epstein Files: Auszug aus einer Befragung.
Ein Auszug aus einem polizeilichen Interview mit einem von Epsteins Opfern. Sämtliche Namen, Addressen, etc. sind geschwärzt.bild: doj

Es handelt sich dabei um mehrere tausend einzelne Dokumente (wenn nicht gar mehr). Darunter befinden sich Fotos, Videoaufnahmen, Gerichtsmitschriften und Mitschriften von Anhörungen.

Ein Teil der veröffentlichten Fotografien scheint sich ausschliesslich mit Grundstücken und Immobilien Epsteins auseinanderzusetzen. Ein zweiter Teil zeigt mehrheitlich Ausschnitte aus Epsteins Leben – darunter auch andere, nicht herausgeschwärzte Personen wie Ex-Präsident Bill Clinton. Ein dritter Teil der Fotografien zeigt mehrheitlich die Opfer Epsteins, stets mit geschwärzten Gesichtern, Tattoos, sowie Intimbereich.

Epstein files 19.12.2925
Manche Bilder sind komplett ausgeschwärzt. Auch hier taucht Bill Clinton wieder (namentlich) auf.Bild: doj

Auf der Website des Justizministeriums wird angegeben, dass man versucht habe, die persönlichen Daten der Opfer Epsteins sowie die Daten «anderer privater Personen» zu schützen.

Eine Auswahl der neu veröffentlichten Bilder

Epstein files 19.12.2025
Auch seltsam anmutende Geburtstags-Collagen sind darunter.Bild: doj
This undated, redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows former President Bill Clinton in a hot tub with an unknown person. (U.S. Department of Justice via AP)
Bill Clinton im Pool mit einer nicht bekannten Person.Bild: AP U.S. Department of Justice
This undated, redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows Jeffrey Epstein, right, with Richard Branson. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department Jeffrey Epstein
Epstein mit Richard Branson.Bild: keystone
This undated, redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows former President Bill Clinton with an unknown person. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department Jeffrey Epste ...
Wieder Clinton.Bild: keystone
This undated photo released by the U.S. Department of Justice shows Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department Jeffrey Epstein
Epstein und Maxwell.Bild: keystone
This undated photo released by the U.S. Department of Justice shows Ghislaine Maxwell, second from left, next to Mick Jagger, center, and former President Bill Clinton, third from right. (U.S. Departm ...
Maxwell, Mick Jagger und Clinton.Bild: keystone
This undated photo released by the U.S. Department of Justice shows Jeffrey Epstein. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department Jeffrey Epstein
Epstein mit drei Hunden.Bild: keystone
This redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows a framed photograph of Jeffrey Epstein with a person on his lap, documented on Aug. 12, 2019, during a search of his home on Little ...
Epstein im Flieger mit einer unbekannten Person.Bild: keystone

(cpf/ome)

Mehr zu den Epstein-Files:
Somnambulator
19.12.2025 22:15registriert Mai 2020
Der Rest folgt "in ein paar Wochen"...so wie die Steuererklärung und die tieferen Lebensmittelpreise.

Aber was soll das Pam Bondi kümmern, dass sie damit das Gesetz bricht, Papa Trump kann sie ja einfach wieder begnadigen.
855
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dubox
19.12.2025 22:34registriert Dezember 2015
Trumps Namen in mehreren zehntausend Dokumenten zu schwärzen dauert halt ein paar Wochen. Nur Geduld verehrtes Publikum. Hier gibt es schon sehr bald nichts zu sehen.
796
Melden
Zum Kommentar
avatar
Phuphi
19.12.2025 22:30registriert Juni 2020
Ich fasse zusammen: das Theater geht weiter die Akteure bleiben die gleichen und wir wehren uns nur verhalten weiljwir ja anständige Leute sind.
584
Melden
Zum Kommentar
32
«Nur ein Bruchteil»: Vertreter beider US-Parteien kritisieren geschwärzte Akten
Die Initiatoren des Gesetzes für eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben dem US-Justizministerium vorgeworfen, Informationen zurückzuhalten. Der demokratische Kongressabgeordnete Ro Khanna sagte in einem auf X veröffentlichen Video, dass ein 119 Seiten langes Dokument mit Zeugenaussagen ohne jede Erklärung komplett geschwärzt worden sei. Man werde mit den Epstein-Opfern zusammenarbeiten, um die vollständige Freigabe der Ermittlungsakten zu erwirken. Unterstützung erhielt Khanna von dem Republikaner Thomas Massie, der die Gesetzesinitiative zusammen mit dem Demokraten angestossen hatte.
