Epstein-Files: Das sind die neu veröffentlichten Bilder

Immer wieder Clinton: Das sind die neu veröffentlichten Epstein-Bilder

Eines der Tausenden von Bildern: Ex-Präsident Bill Clinton und Jeffrey Epstein. Bild: justice.gov

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat kurz vor dem Ende der gesetzlich vorgegebenen Frist einen Teil der sogenannten Epstein-Akten publik gemacht.

Ein Auszug aus einem polizeilichen Interview mit einem von Epsteins Opfern. Sämtliche Namen, Addressen, etc. sind geschwärzt. bild: doj

Es handelt sich dabei um mehrere tausend einzelne Dokumente (wenn nicht gar mehr). Darunter befinden sich Fotos, Videoaufnahmen, Gerichtsmitschriften und Mitschriften von Anhörungen.

Ein Teil der veröffentlichten Fotografien scheint sich ausschliesslich mit Grundstücken und Immobilien Epsteins auseinanderzusetzen. Ein zweiter Teil zeigt mehrheitlich Ausschnitte aus Epsteins Leben – darunter auch andere, nicht herausgeschwärzte Personen wie Ex-Präsident Bill Clinton. Ein dritter Teil der Fotografien zeigt mehrheitlich die Opfer Epsteins, stets mit geschwärzten Gesichtern, Tattoos, sowie Intimbereich.

Manche Bilder sind komplett ausgeschwärzt. Auch hier taucht Bill Clinton wieder (namentlich) auf. Bild: doj

Auf der Website des Justizministeriums wird angegeben, dass man versucht habe, die persönlichen Daten der Opfer Epsteins sowie die Daten «anderer privater Personen» zu schützen.

Eine Auswahl der neu veröffentlichten Bilder

Auch seltsam anmutende Geburtstags-Collagen sind darunter. Bild: doj

Bill Clinton im Pool mit einer nicht bekannten Person. Bild: AP U.S. Department of Justice

Epstein mit Richard Branson. Bild: keystone

Wieder Clinton. Bild: keystone

Epstein und Maxwell. Bild: keystone

Maxwell, Mick Jagger und Clinton. Bild: keystone

Epstein mit drei Hunden. Bild: keystone

Epstein im Flieger mit einer unbekannten Person. Bild: keystone

