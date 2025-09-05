trüb und nass14°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump will Verteidigungsressort in «Kriegsministerium» umbenennen

Trump will Verteidigungsressort in «Kriegsministerium» umbenennen

05.09.2025, 05:57
Mehr «International»

US-Präsident Donald Trump will das Verteidigungsressort in «Kriegsministerium» umbenennen. Der Republikaner plane, am Freitag eine entsprechende Verordnung zu unterschreiben, wie der dpa aus dem Weissen Haus nach entsprechenden Medienberichten bestätigt wurde.

Verteidigungsminister: «Krieger-Ethos» wiederbeleben

Der Schritt bahnte sich schon länger an – Trump dachte immer mal wieder laut darüber nach. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte diese Woche im TV-Sender «Fox News», man wolle einen «Krieger-Ethos» wiederbeleben und so nach aussen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen.

Der Name «Kriegsministerium» ist nicht neu. Laut «New York Times» wurde diese Bezeichnung bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. 1789 waren nach US-Regierungsangaben der Name und das Ministerium entstanden. Die US-Zeitung schrieb mit Blick auf die Zuständigkeiten des Kongresses, dass unklar sei, ob der Name nach Trumps Anordnung sofort in Kraft treten werde.

epa12347160 Pete Hegseth, US secretary of defence stands during an announcement in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 02 September 2025. US President Donald Trump is set to ann ...
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.Bild: keystone

Image des Friedensstifters?

Der US-Präsident arbeitet eigentlich daran, das Image des Friedensstifters zu vermitteln, der Kriege beendet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Trump gerne den Friedensnobelpreis hätte. Er präsentierte in den vergangenen Monaten mehrere Friedensabkommen unter der Vermittlerrolle der USA. Seine Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brachten hingegen bislang keinen Durchbruch.

US-Regierungsmantra: Frieden durch Stärke

Der Kurs der US-Regierung ist es zugleich, Frieden durch Stärke und Dominanz zu erreichen. Jüngst hatte es mehrere Militäreinsätze gegeben. Im Juni hatten die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert. Nach Trumps Befehl hatten US-Militärflugzeuge bunkerbrechende Bomben abgeworfen. So sollten die Atompläne des Landes geschwächt werden.

Militär gegen Drogenkartelle und Kriminalität

Doch US-Militär wird jüngst auch in ganz anderen Kontexten eingesetzt. Vor Tagen gab es einen US-Schlag gegen ein aus Venezuela gestartetes Boot in der Südkaribik, auf dem Drogen transportiert worden sein sollen. Trump postete auf seiner Plattform Truth Social ein Video des Angriffs mit elf Toten, das wie eine Abschreckung wirkte. Die USA wollen verhindern, dass das Land mit Drogen überschwemmt wird.

Zudem sieht man aktuell in der US-Hauptstadt Militär auf den Strassen. Trump hatte vor Wochen die Nationalgarde aktiviert – wegen angeblich ausufernder Kriminalität. Der Republikaner bezeichnete Washington als «Rattenloch». Bereits vor Monaten hatte er Soldaten nach Los Angeles beordert, damit diese Proteste auf den Strassen gegen Abschiebe-Razzien unterbinden. (sda/dpa)

Mehr zu Trump und den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
3
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
4
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
5
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Meister? Negative Überraschung? Wir tippen die National-League-Saison
Auto in Berlin in Gruppe Kinder gefahren – Betreuerin schwer verletzt
In Berlin ist gegen 13.10 Uhr jemand mit einem Auto in eine Gruppe Kinder gefahren. Mehrere Kinder zwischen sieben und acht Jahren sollen verletzt worden sein, eine Betreuerin sei schwer verletzt.
Zur Story