Pleite für Trump: Finanz-Blockade für Harvard laut US-Gericht illegal

epaselect epa12251791 Members of the Harvard alumni group &#039;Crimson Courage,&#039; rally outside the John Joseph Moakley Federal Courthouse in Boston, Massachusetts, USA, 21 July 2025. Attorneys r ...
Punktsieg für Harvard: Die Finanzblockade der US-Regierung war laut einem Gericht illegal.Bild: keystone

Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten.
04.09.2025, 04:2704.09.2025, 04:27
Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Die aktuellsten US-News im Ticker:

Liveticker
Trump will umstrittenen Rudy Giuliani mit höchster Zivilauszeichnung ehren

Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Massnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,77 Mrd. Franken).

Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich hätte mehr gegen Antisemitismus machen können. «Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus», schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen «gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten» in den Vereinigten Staaten.

Eine Reaktion der US-Regierung steht noch aus. (sda/dpa/con)

