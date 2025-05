Trump lässt sich vom TV-Programm steuern – wir sollten das ausnutzen!

US-Präsident Donald Trump kündigte gestern an, das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb zu nehmen. Die sagenumwobene Institution auf der gleichnamigen Insel vor San Francisco ist seit 1963 nicht mehr in Betrieb und wird nur noch als Touristenattraktion genutzt. Eine Reaktivierung würde Unsummen verschlingen und diverse logistische Probleme mit sich bringen.

Wieso aber kommt der für seinen Wankelmut berüchtigte US-Präsident überhaupt auf diese abwegige Idee?

Die simple, aber logische Erklärung lautet: Er hat's im Fernsehen gesehen.

Am Wochenende strahlte der TV-Sender WLRN in Südflorida den Spielfilm «Flucht von Alcatraz» mit Clint Eastwood aus dem Jahr 1979 aus. Einmal am Samstagabend und in einer Wiederholung erneut am Sonntagmorgen. Das Sendegebiet von WLRN erstreckt sich auch auf Palm Beach – wo sich Trumps Domizil Mar-a-Lago befindet. Dort verbrachte der Präsident sein Wochenende. Und es ist bekannt, dass er gern, oft und lang in die Röhre guckt.

Nachgewiesen ist damit noch nichts. Allzu weit hergeholt ist die Theorie aber auch nicht – was zu folgender Mutmassung führt: Der US-Präsident lässt sich mit dem TV-Programm fernsteuern.

Pessimisten finden das besorgniserregend. Optimisten hingegen sehen darin die Möglichkeit, dass sich endlich alles zum Guten wendet. Und deshalb haben wir ein paar Vorschläge, welche Filme die Sender in Südflorida in den nächsten Tagen ins Programm aufnehmen sollten.

«Jurassic Park»

Bild: Universal Pictures

Darum geht’s: Dank Klonen werden Dinosaurier wiederbelebt und in einem Vergnügungspark ausgesetzt. Naturgemäss kommt es dort dann zu Problemen.

Was wir uns davon erhoffen: Ach, komm – Du willst es doch auch. Wenn wir schon die negativen Aspekte dieses Möchtegern-Autokraten erdulden müssen, dann wollen wir auch «the fun part» abkriegen, den solche Typen normalerweise mit sich bringen. Aus der Spasskiste verwöhnte uns Trump bisher aber nicht: Abbau, Rückbau, Einsparen – Trump gibt aktuell die schwäbische Hausfrau. Das klassische Autokraten-Prestigeprojekt fehlt ihm noch. Was aber würde den Gaga-Präsidenten besser repräsentieren als ein Dino-Park: It’s going to be so beautiful. Everybody will love it!

Wahrscheinlichkeit, dass unser Wunsch in Erfüllung geht: höher, als Trump seine Hose trägt.

«The Matrix»

Bild: warner bros.

Darum geht’s: Die Menschheit wird von Maschinen versklavt. Held Neo hält mit einer verwegenen Truppe dagegen.

Was wir uns davon erhoffen: Die Welt befindet sich im KI-Wahn. Das frisst nicht nur Energie und gefährdet Jobs – viele Experten sehen darin auch eine Gefahr für die Menschheit. Damit die USA nicht ins KI-Hintertreffen gerät, strich Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit die Kontrollauflagen, die Joe Biden installiert hatte. Wäre es nicht ein ironischer Dreh, wenn ausgerechnet Donald Trump zurück zur Menschlichkeit finden und diese zum Programm machen würde? Wir würden herzlich lachen.

Wahrscheinlichkeit, dass unser Wunsch in Erfüllung geht: tiefer, als Verteidigungsminister Hegseth ins Glas schaut.

«The Big Lebowski»

Bild: comments://976854338/880174

Darum geht’s: Aufgrund einer Verwechslung gerät ein sympathischer Taugenichts mit seinen Freunden in einen Strudel von bizarren Machenschaften.

Was wir uns davon erhoffen: Die Betonung liegt hier bei «sympathischer Taugenichts»: Bei «Taugenichts» punktet Trump bereits fleissig – am «sympathisch» muss er noch etwas arbeiten. Wie kann er das? Indem er es, wie der Dude im Film, endlich mal ein bisschen lockerer angeht, vielleicht mal an einem Dübel zieht und anerkennt, dass seine Meinung halt einfach auch nur seine Meinung ist.

Wahrscheinlichkeit, dass unser Wunsch in Erfüllung geht: kleiner als Trumps Hände Wortschatz.

