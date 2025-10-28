klar
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Vance zu Shutdown: Soldaten bekommen wohl weiter Gehalt

Vice President JD Vance speaks with reporters after emerging from a closed-door meeting with Senate Republicans at the Capitol in Washington, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/J. Scott Applewhite) JD ...
Bild: keystone

Vance zu Shutdown: Soldaten bekommen wohl weiter Gehalt

28.10.2025, 21:4428.10.2025, 21:44

US-Vizepräsident JD Vance hat in Aussicht gestellt, dass Soldaten trotz der andauernden Haushaltsblockade in den USA vorerst weiter bezahlt werden können. Wie US-Reporter aus dem Kapitol berichteten, sagte Vance nach einem Treffen mit republikanischen Kongressmitgliedern, die Streitkräfte würden am Freitag wohl weiter bezahlt – allerdings könnten nicht alle Regierungsangestellten ihr Gehalt bekommen. Vance machte erneut die Demokraten für die Situation verantwortlich.

US-Finanzminister Scott Bessent hatte dem Sender CBS News bereits am Wochenende gesagt, er denke, man werde in den nächsten Tagen in der Lage sein, Angehörige des Militärs zu bezahlen. Ab Mitte November werde das aber nicht mehr gehen. «Was für eine Blamage», sagte er.

Schon vier Wochen Shutdown

Der Shutdown dauert bereits vier Wochen an und ist schon jetzt der zweitlängste in der Geschichte der USA. Demokraten und Republikaner machen sich gegenseitig für die Blockade verantwortlich. Sie konnten sich nach wie vor im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen.

Die Auswirkungen machen sich sukzessive bei der amerikanischen Bevölkerung bemerkbar – auch bei Personen, die nicht für die Regierung arbeiten. So droht rund 42 Millionen Menschen am 1. November ein Ausbleiben der staatlichen Unterstützung für Lebensmittel. Betroffen sind vor allem Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und Ältere, die auf monatliche Leistungen des sogenannten SNAP-Programms angewiesen sind («Supplemental Nutrition Assistance Program»).

U.S. military senior leadership listen as President Donald Trump speaks at Marine Corps Base Quantico, Tuesday, Sept. 30, 2025 in Quantico, Va. (Andrew Harnik/Pool via AP) Pentagon Commanders Meeting
Hochrangige Führungskräfte des US-Militärs an US-Präsident Donald Trumps Rede im September 2025, am Treffen der Kommandeure des Pentagon.Bild: keystone

Pentagon nahm Millionenspende an

Die Bezahlung von Soldaten während des Shutdowns hat in den USA jüngst auch deshalb viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das Pentagon vor wenigen Tagen die Annahme einer anonymen Millionenspende bestätigte, die zu diesem Zweck eingesetzt werden soll. Das US-Verteidigungsministerium, das die Regierung inzwischen Kriegsministerium nennt, habe die Spende in Höhe von 130 Millionen US-Dollar (etwa 112 Millionen Euro) am Donnerstag angenommen und sei dazu auch befugt, teilte ein Sprecher mit.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor gesagt, ein Freund habe ihm mitgeteilt, dass er eine durch den Shutdown beim Militär entstehende finanzielle Lücke persönlich ausgleichen wolle. Um wen es sich bei dem Spender handelte, sagte der Republikaner nicht.

U.S. President Donald Trump speaks to the members of the military aboard the USS George Washington at the U.S. Navy&#039;s Yokosuka base in Yokosuka, south of Tokyo, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/ ...
US-Präsident Donald Trump spricht am Dienstag, 28. Oktober 2025, im Stützpunkt der US-Marine in Yokosuka südlich von Tokio zu den Angehörigen des Militärs. Bild: keystone

Üblicherweise wird das Budget für das US-Militär aus öffentlichen Mitteln bestritten. Eine Bezahlung von Soldaten durch private Spenden wäre ungewöhnlich – und Kritikern zufolge möglicherweise illegal. Ohnehin wird die Spende kaum die gesamten Lohnkosten decken können, die sich allein in der ersten Hälfte dieses Monats auf insgesamt etwa 6,5 Milliarden US-Dollar beliefen, wie das Portal «Politico» unter Berufung auf Regierungsbeamte berichtete. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
3
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
EU soll Ukraine noch mehrere Jahre finanzieren +++ Ex-Chef von Ukrenergo festgenommen
3
Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis
4
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Deutlich vom Rekordhoch entfernt: Der Goldpreis gibt weiter nach
Der Goldpreis ist am Dienstag den dritten Handelstag in Folge gesunken und hat sich damit deutlich vom Rekordhoch entfernt. Am Dienstagmorgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bei 3930 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen.
Zur Story