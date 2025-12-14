Beimerreichtals einzige Schweizerin den Final. Dort belegt sie hinter Jden starken. Bereits zweimal war sie zuvor in Davos auf dem Podest gestanden, 2021 als Zweite und ein Jahr später als Siegerin.Anja Weber erreichte zum fünften Mal einen Sprint-Halbfinal im Weltcup, zum ersten Mal in Davos, blieb dort aber chancenlos. Am Ende resultierte der 10. Platz, nur zweimal war die Zürcher Oberländerin im Weltcup besser. Gleich vier Schweizerinnen hatten die K.o.-Runde erreicht. Für Alina Meier und Lea Fischer war da allerdings Endstation.Ohne den erkrankten Valerio Grond lagen die Hoffnungen der Schweizer Männer auf Janik Riebli. Der Obwaldner erreichte als Lucky Loser die Halbfinals, den Sprung in den Final schaffte er aber als Fünfter seines Halbfinals nicht. Einen ganz starken Prolog zeigte Roman Alder mit der elftbesten Zeit. Der Engadiner scheiterte dann im Viertelfinal. (riz/sda)