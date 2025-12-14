Die deutschen Handballerinnen verloren den Final der Handball-Weltmeisterschaft gegen Norwegen. Die Deutschen verpassten die erste Goldmedaille seit 1993 in Rotterdam mit einer 20:23-Niederlage.
Für die Norwegerinnen war es nach dem Olympiasieg und dem EM-Titel im Vorjahr der dritte Triumph bei einem grossen Turnier in Serie.
Vor 8500 Zuschauern führte Deutschland nur in der ersten Halbzeit maximal mit zwei Toren Vorsprung (8:6). Die Silbermedaille ist der grösste Erfolg für das deutsche Frauenhandball seit 32 Jahren. Bronze holte sich Frankreich mit einem 33:31 nach Verlängerung über Co-Gastgeber Niederlande. (riz/sda)
