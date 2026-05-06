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US-Militär tötet erneut angebliche Drogenschmuggler im Pazifik

US-Militär tötet erneut angebliche Drogenschmuggler im Pazifik

Das US-Militär hat erneut ein Boot von mutmasslichen Drogenschmugglern angegriffen und dabei drei Männer getötet.
06.05.2026, 07:5506.05.2026, 07:55

Das Schiff habe sich auf einer bekannten Drogenhandelsroute im östlichen Pazifik befunden, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X mit. Das Militär warf den Männern vor, in Drogenschmuggel verstrickt gewesen zu sein. Die Angaben des US-Militärs liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Erst am Montag hatte das Militär in der Karibik bei einem Angriff zwei Männer getötet.

(COMBO) This combination screen grabs from a video posted on the X account of US Southern Command (SOUTHCOM) on February 20, 2026, shows a vessel before (top) and during it being struck at the directi ...
Das US-Kommando teilt auch immer wieder Bild- und Videomaterial der Angriffe. (Archiv)Bild: US Southern Command

Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (sda/dpa)

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