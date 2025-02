Fast ganz Chile hat keinen Strom – Ausgangssperre verhängt

Wegen des Stromausfalls wurde auch das wichtigste Musikfestival Lateinamerikas – das Festival Internacional de la Canción – in der Küstenstadt Viña del Mar unterbrochen. Die geplanten Auftritte von Morat und Sebastián Yatra sollen nun am kommenden Samstag stattfinden. Das populäre Festival ist eine Art lateinamerikanisches Pendant zum Eurovision Song Contest. (sda/dpa)

Die U-Bahn in der Hauptstadt Santiago de Chile stellte den Betrieb ein. Das Verkehrsministerium warnte die Autofahrer im Grossraum Santiago zur Vorsicht, da zahlreiche Ampeln ausfielen. «Es ist ein riesiges Problem, und wir versuchen, es so gut wie möglich zu lösen, aber wir können nicht zaubern», sagte Verkehrsminister Juan Carlos Muñoz im Radiosender Cooperativa.

Der Grund des Blackouts: In der Region Chico Norte sei eine Hochspannungsleitung unplanmässig vom Netz gegangen, teilte die Aufsichtsbehörde für die Stromnetze mit. Daraufhin seien weitere Leitungen abgeschaltet worden, was zu dem massiven Stromausfall geführt habe. Nach den genauen Ursachen werde noch gesucht. «Es gibt keinen Grund zu glauben oder anzunehmen, dass ein Anschlag dahintersteckt», sagte Innenministerin Tohá.

Sie gelte in den betroffenen Regionen von Arica y Parinacota im Norden bis Los Lagos im Süden zwischen 22 und 6 Uhr, teilte das Innenministerium mit. Das betroffene Gebiet erstreckt sich über gut 3'000 Kilometer. Rund 98 Prozent der Haushalte seien ohne Strom, berichtete die Zeitung «La Tercera».

Wegen eines praktisch landesweiten Stromausfalls in Chile hat die Regierung des südamerikanischen Landes eine Ausgangssperre verhängt.

