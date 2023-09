Europäer wollen restliche Atom-Sanktionen gegen Iran nicht aufheben

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen noch bestehende Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramms nicht aufheben. Weil der Iran den Pakt nicht einhalte, setzen sie sich auf EU-Ebene dafür ein, dass die Sanktionen in Kraft bleiben, wie der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell mitteilte. Gemäss dem 2015 geschlossenen Pakt, der die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen hindern sollte, war ursprünglich geplant, die Sanktionen Mitte Oktober aufzuheben. (sda/dpa)

Sie ist erst 20, gehört aber schon zu den ganz Grossen: Olivia Rodrigo kommt 2024 für ein Konzert nach Zürich. Wie du an Tickets kommst, und alle anderen wichtigen Infos, erfährst du in der Übersicht.

Olivia Rodrigo tourt ab Februar 2024 mit den Songs ihres kürzlich veröffentlichten zweiten Studioalbums «Guts» um die Welt. Während sie zuerst zahlreiche Konzerte in ihrer US-amerikanischen Heimat spielt, stattet sie auch Europa einen Besuch ab – auch in Zürich schaut der US-Superstar vorbei, und zwar am 11. Juni 2024 im Hallenstadion.