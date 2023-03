Frankreich beginnt Bau schwimmender Offshore-Windparks

Wie RTE mitteilte, müsse der Bau von fest installierten und auf dem Meer schwimmenden Offshore-Windparks vorangetrieben werden, um die Energiewende zu vollziehen und die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen. Im Jahr 2050 könnten Offshore-Windparks 12 bis 31 Prozent des französischen Stroms liefern. Frankreich sei wegen seiner langen und windreichen Küsten am Mittelmeer und Atlantik gut geeignet für die Installation schwimmender Windparks. Diese seien allerdings technisch noch nicht so weit entwickelt wie fest installierte Parks.

Für seine künftige Energieversorgung setzt Frankreich ausser auf das Errichten zahlreicher neuer Atomkraftwerke auch auf einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Gesetze sollen dafür angepasst und Verfahren beschleunigt werden. Bis zum Jahr 2050 will Frankreich rund 50 Offshore-Windparks auf See mit 40 Gigawatt Leistung schaffen.

Der Anschluss für das Kabel, das die demnächst 18 Kilometer vor der Küste schwimmende Windkraftanlage mit dem Stromnetz an Land verbinden wird, wurde zu Wasser gelassen, wie der Stromnetzbetreiber RTE in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Südafrika bekommt wegen Stromausfällen Elektrizitätsminister

Angesichts der grossen Probleme in Südafrika mit der Energieversorgung hat Präsident Cyril Ramaphosa einen Elektrizitätsminister ernannt. Das neu geschaffene Amt übernahm am Montagabend der bisherige Leiter der nationalen Infrastruktur-Investitionsbehörde, Kgosientso Ramakgopa. Als Elektrizitätsminister er direkt dem Präsidenten unterstellt. Ramaphosa versicherte bei der Vorstellung in der Hauptstadt Pretoria: «Dieser Minister wird so lange im Amt bleiben, wie es nötig ist, um die Energiekrise zu lösen.»