Frankreichs Gasspeicher aufgefüllt

Frankreich hat seine Gasspeicher in Vorbereitung auf den Winter vollständig gefüllt . Wie die zuständige Regulierungsbehörde am Mittwoch mitteilte, sind die Speicher zu mehr als 99 Prozent voll.

Putins neue Probleme: «Beunruhigende» Lage und Kadyrow schiesst gegen «Lieblingsgeneral»

Das russische Parlament ratifiziert die «Verträge» zum «Beitritt» von vier ukrainischen Gebieten zu Russland. Derweil wird die Kritik an der russischen Militärführung immer lauter – auch vonseiten prominenter Politiker.

Moskau arbeitet sich schnell und stur an seinem Programm des Landraubs ukrainischer Territorien ab. Am Montag hatte zuerst die Duma, das Unterhaus des russischen Parlaments, für Änderungen in der Verfassung zugestimmt – ohne Gegenstimme freilich. Am Dienstag folgte, ebenfalls ohne Gegenstimme, der Föderationsrat, das Oberhaus des Parlaments.