Boris Johnson soll nötigen Rückhalt für Premier-Kandidatur haben

Um ins Rennen für den Spitzenjob zu gehen, benötigen Kandidaten den Rückhalt von mindestens 100 Parlamentariern. Noch bis Montagnachmittag können Nominierungen eingehen. Schaffen mehr als zwei Kandidaten die nötige Schwelle, soll bei Abstimmungen in der Fraktion der Kreis verkleinert werden. Gibt es danach noch zwei Finalisten, kann die Parteibasis im Laufe der Woche in einem Online-Votum abstimmen. Die Entscheidung könnte auch schon früher als Freitag fallen, falls sich ein Kandidat freiwillig zurückzieht.

Offiziell hat der 58-Jährige jedoch seine Kandidatur noch gar nicht erklärt. Der Skandalpolitiker war am Samstag mit seiner Familie aus einem abgekürzten Karibikurlaub zurückgekehrt. Er hatte bislang nur Verbündete streuen lassen, er stehe bereit für eine Kandidatur.

Der nach zahlreichen Skandalen aus dem Amt geschiedene britische Ex-Premierminister Boris Johnson soll Berichten zufolge genügend Rückhalt in seiner Fraktion für eine erneute Kandidatur haben. Sowohl die BBC als auch der Sender Sky News berichteten am Samstag übereinstimmend unter Berufung auf eine Johnson nahestehende Insider-Quelle, dieser habe die Schwelle von 100 Unterstützern zusammen und könne damit antreten. Dies unterscheidet sich allerdings deutlich von den Zählungen der BBC und weiterer Medien, die auf bislang erst rund 50 öffentliche Unterstützer für Johnson kommen.

Privatflugzeug mit deutschem Millionär in der Karibik vermisst

Merkwürdige Szene am KP-Parteitag in Peking: Ex-Staatschef Hu wird aus Saal geführt

Wie ein kleines Versprechen ein mittleres Chaos in Grossbritannien auslöste – der Ticker

Boris Johnson soll laut Insidern genügend Rückhalt in seiner Fraktion für eine erneute Kandidatur haben.

Boris Johnson soll laut Insidern genügend Rückhalt in seiner Fraktion für eine erneute Kandidatur haben. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mann baute in Russland falsche Grenze zu Finnland und kassierte 40'000 Euro für Schmuggel

5,3 Milliarden Umsatz – Rekord! So viel Strom exportieren die Schweizer Energiefirmen

«Bist du wahnsinnig?» – Spitzenkoch Noah Bachofen verzweifelt an Nico

Angriff auf internationalen Datenverkehr in Frankreich

Picdump #7 – Another Mittwoch, another Picdump

Die Republikaner fallen der Ukraine in den Rücken

Diese Iranerin bekam die Macht der Sittenpolizei am eigenen Leib zu spüren

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Rechte Giorgia Meloni als neue Regierungschefin Italiens vereidigt

Giorgia Meloni ist als erste Frau in der Geschichte Italiens im Amt der Regierungschefin vereidigt worden. Die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia legte dazu am Samstagvormittag vor Staatschef Sergio Mattarella den Eid ab. Auch die Frauen und Männer ihres Kabinetts wurden im Quirinalspalast in Rom eingeschworen. Italien wird zukünftig von einer rechten Regierung bestehend aus den Fratelli, der konservativen Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini regiert.