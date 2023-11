Stiefvater qualvoll vor Kamera getötet: Lange Haft für Pärchen in England

Ein Paar in London zwang den Stiefvater der Frau vor laufender Kamera zu einem Geständnis wegen Misshandlung, danach töteten die beiden den 62-Jährigen und versteckten seine Leiche. Nun hat ein britisches Gericht das mittlerweile getrennte Pärchen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 32-jährige Stieftochter muss mindestens 18 Jahre im Gefängnis verbringen, ihr 48 Jahre alter vorbestrafter Ex-Partner kann frühestens nach 24 Jahren entlassen werden, wie der Strafgerichtshof Old Bailey am Montag entschied.

Der Mann hatte das Paar im August 2021 besucht. Kurz nach seinem Eintreffen schickte seine Stieftochter ein 47 Sekunden langes Video an die Schwester ihres Partners, das den 62-Jährigen in «erniedrigender Position» zeigte. Darin sagte er, er habe seine Stieftochter misshandelt, als sie sechs Jahre alt war und habe es «verdient, bestraft zu werden». Anschliessend wurde der Mann nach Überzeugung des Gerichts qualvoll ermordet. Sein Leichnam wurde bis heute nicht gefunden. (sda/dpa)