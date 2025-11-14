wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Halbinsel Im Schilf in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft

Halbinsel Im Schilf Freienbach SZ
Die Halbinsel «Im Schilf» liegt in der Schwyzer Gemeinde Freienbach an der Grenze zum Kanton Zürich.Bild: screenshot:google maps

Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg

14.11.2025, 11:3814.11.2025, 11:41

Die Halbinsel «Im Schilf» in Freienbach, im Kanton Schwyz, wurde für 69 Millionen Franken verkauft. Auf der Insel stehen seit Jahren zehn Bungalows. Einige davon werden als Ferienunterkunft genutzt, andere sind permanent bewohnt.

Jetzt soll jedoch Schluss damit sein, wie der «Blick» berichtet. Der neue Besitzer, Edgar Weber, soll den alten Pächter der Insel weg haben wollen. Auf der Insel stehen darum Bagger und die Häuser und Bäume werden gerodet. Entstehen soll ein Zuhause für die Familie von Weber.

«Der kann doch nicht unsere Hütten zerstören, solange wir noch hier sind!»
Der Pächter der Halbinsel gegenüber dem Blick.

So ist es zum Kauf gekommen

Der ehemalige Besitzer der Halbinsel stürzte im Februar mit einem Kleinflugzeug ab und verunfallte tödlich. Daraufhin erbte seine Tochter die Halbinsel. Diese verkaufte sie daraufhin für 69 Millionen Franken an den Unternehmer Edgar Weber.

Weber schien, laut dem Blick, gute Gründe zu haben, so schnell wie möglich auf der Halbinsel bauen zu wollen. Denn in seiner jetzigen Villa in Altendorf SZ laufen zwei Verfahren gegen Weber. Es seien Einsprüche gegen die Umgebungsgestaltung und gegen das Gebäude offen. Dies bestätigt die Gemeinde Altendorf gegenüber dem Blick. Der Entscheid zu den Verfahren wird im kommenden Januar 2026 erwartet.

Auf der Halbinsel «Im Schilf» scheint Weber nun mehr Glück zu haben. Er habe für zwei Villen und zwei Einfamilienhäuser bereits eine Baubewilligung.

Edgar Weber
Der Käufer der Habinsel, Edgar Weber.Bild: screenshot: mach-dis-ding.ch

Ein Interview wollte Edgar Weber auf Anfrage des Blicks nicht geben. Er habe sich jedoch kurz zu seinen Plänen geäussert. Hauptsächlich soll seine Familie auf die Halbinsel ziehen. Die zehn Ferienhäuschen am See würden abgebrochen und unter Vorgaben der Erhaltungsklausel wieder neu aufgebaut. Wer diese in Zukunft nutzen soll, sei noch unklar.

Die Pächter der Ferienhäuschen mussten offiziell bereits per Ende Oktober 2025 aus den Hütten raus. Dies war so machbar, da die Pachtverträge jährlich erneuert werden. Die Pächter hätten dabei lediglich 10 Tage Vorlaufzeit erhalten. Dies sei ihnen zu schnell gegangen. Manche der Bewohner sind aus diesem Grund, trotz der Kündigungsschreiben, immer noch in ihren Häuschen. Sie planen, sich gegen das Projekt zu wehren und hätten sich bereits einen Anwalt genommen.

Der Plan für die Halbinsel stand ebenfalls in den Kündigungsschreiben. So soll Weber ab dem Winter 2026 bereits mit seiner Familie auf der Insel einziehen wollen. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 31
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Frankreich: 17. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Final)
Grösster WM-Erfolg: Weltmeister (1998 und 2018)
quelle: keystone / christophe ena
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gottschalk redet sich bei Bambi-Verleihung um Kopf und Kragen – und wird ausgebuht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
4
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
5
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
Curaçao der ersten WM-Teilnahme ganz nahe +++ MLS passt Spielkalender Europa an
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
US-Zölle: Parmelin spricht von «sehr gutem Gespräch» – das erwartet Trump von der Schweiz
Am Donnerstag war Wirtschaftsminister Guy Parmelin für Zoll-Gespräche in Washington. Die neusten Entwicklungen in 5 Punkten.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich nach dem Besuch in Washington und den Gesprächen über die Zölle optimistisch. «Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und konnten fast alle Punkte klären», sagte der Bundesrat gegenüber Radio SRF. Zudem erklärte er, dass man «quasi» alles geklärt habe.
Zur Story