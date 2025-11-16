Die Schweiz verbleibt im Billie Jean King Cup in der Weltgruppe. In den Playoffs in Cordoba setzt sich das Team von Captain Heinz Günthardt im entscheidenden Duell gegen Gastgeber Argentinien 2:1 durch.
Den entscheidenden Punkt für die ohne Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic angetretenen Schweizerinnen holte Simona Waltert an der Seite von Celine Naef im abschliessenden Doppel. Die 24-jährige Bündnerin hat damit alle ihre vier Auftritte an diesem Wochenende siegreich gestaltet. (ram/sda)
Den entscheidenden Punkt für die ohne Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic angetretenen Schweizerinnen holte Simona Waltert an der Seite von Celine Naef im abschliessenden Doppel. Die 24-jährige Bündnerin hat damit alle ihre vier Auftritte an diesem Wochenende siegreich gestaltet. (ram/sda)