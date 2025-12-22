Eines der gemalten Kinder zeigt auf den brutalistischen Bau. Bild: keystone

Malerei auf Londoner Wolkenkratzer – Graffitikünstler Banksy zurück?

Auf einem Londoner Hochhaus wurde am Montag, dem 22. Dezember, eine Malerei entdeckt. Mutmasslich handelt es sich dabei um ein Werk des weltweit bekannten Graffitikünstlers Banksy.

Valentin Grünig

Zwei Menschen in Schwarz-Weiss liegen auf dem Boden und blicken zu einem Wolkenkratzer hinauf. Das bekamen am Montagmorgen die Menschen zu sehen, die am Centre-Point-Gebäude in London vorbeimussten. Die britische Plattform «ITVX» berichtete darüber. Die Malerei erinnert stark an den Stil des Sprayers Banksy.

Das Werk zeigt ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person mit Bommelmütze auf dem Boden liegt, die auf das Gebäude und den Himmel darüber zeigt. Das gleiche Kunstwerk ist auch an der Seite eines Gebäudes in «Queen's Mews» in Bayswater, nur wenige Kilometer entfernt, aufgetaucht.

Banksy, dessen wahre Identität nicht bekannt ist, hat ein Bild der neuen Malerei auf seiner Instagram-Page veröffentlicht.

«Palestine Action»

Zuletzt sorgte der mysteriöse Künstler im September mit einem Wandbild für Schlagzeilen, das einen Demonstranten zeigt, der auf dem Boden liegt und ein blutbespritztes Plakat hält, während ein Richter in Perücke und Robe mit einem Hammer über ihm steht. Das Graffiti schmückte die Aussenwand eines Londoner Gerichtsgebäudes. Es wurde von einigen als Kommentar zur Verhaftung von Hunderten von Menschen interpretiert, die bei Palästina-Protesten Plakate hochhielten.

«Palestine Action» wurde im Juli von der Regierung als terroristische Vereinigung verboten, nachdem Aktivisten Flugzeuge der Royal Air Force beschädigt hatten.

Das Werk wurde schnell abgedeckt und von Sicherheitspersonal bewacht, bevor mit den Arbeiten zu seiner Entfernung begonnen wurde. Der Gerichtsdienst bestätigte, dass er aufgrund des Denkmalschutzstatus des Gebäudes gesetzlich verpflichtet sei, dessen Charakter zu erhalten und die Malerei zu entfernen.