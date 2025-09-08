wechselnd bewölkt21°
Neues Werk von Banksy bei Royal Courts of Justice in London entdeckt

Das neue Kunstwerk von Banksy heisst «Royal Courts Of Justice».
Das neue Kunstwerk von Banksy heisst «Royal Courts Of Justice». bild: keystone

Neues Graffiti von Banksy in London aufgetaucht – so sieht es aus

Der britische Streetart-Künstler veröffentlicht ein neues Werk auf Instagram, er nennt es «Royal Courts Of Justice».
08.09.2025, 16:1508.09.2025, 16:15
Mehr «Leben»

Banksy teilt am Montag ein Foto seines neuen Kunstwerks auf Instagram, sein übliches Vorgehen, um ein neues Bild der Öffentlichkeit zu zeigen. Er beschriftet es mit «Royal Courts Of Justice, London».

Banksys Schablonengraffiti sind häufig kritisch gegenüber Regierungspolitik, Krieg und Kapitalismus.
Banksys Schablonengraffiti sind häufig kritisch gegenüber Regierungspolitik, Krieg und Kapitalismus.bild: instagram @banksy

Auf dem Bild ist zusehen, wie eine Person, die wohl ein Demonstrant darstellen soll, am Boden liegt, ein Plakat in die Luft hält und von einem Richter mit einem Richterhammer geschlagen wird.

Das Kunstwerk befindet sich am Queen’s Building in London, welches Teil des Royal Courts of Justice-Komplexes ist. Das Werk ist bereits abgeriegelt und wird von Sicherheitskräften bewacht, wie akutelle Bilder zeigen.

Banksy&#039;s latest artwork appears outside at the Royal Courts of Justice in London, which shows a judge using his gavel to strike a protester who is lying on the ground holding a placard has been c ...
Vor der Enthüllung wurde das Kunstwerk von Sicherheitskräften überwacht. Bild: keystone

Letzten Sommer startete der Künstler eine tierbezogene Kampagne in der Hauptstadt Englands mit insgesamt neun Werken, die mit einem Gorilla endete, der scheinbar ein Rolltor am Eingang des Londoner Zoos anhebt. (fak)

Banksy sprayt in Gaza Katzen auf zerstörte Häuser – und lockt Geschäftemacher an
1 / 10
Banksy sprayt in Gaza Katzen auf zerstörte Häuser – und lockt Geschäftemacher an
Der britische Streetart-Künstler Banksy hat heimlich den Gazastreifen besucht. Dort hinterliess er diese Katze, die mit einem rostigen Schrottknäuel «spielt».
quelle: x90014 / suhaib salem
Geschreddertes Banksy-Bild erstmals in einer Ausstellung
Video: srf
