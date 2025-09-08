Das neue Kunstwerk von Banksy heisst «Royal Courts Of Justice». bild: keystone

Neues Graffiti von Banksy in London aufgetaucht – so sieht es aus

Der britische Streetart-Künstler veröffentlicht ein neues Werk auf Instagram, er nennt es «Royal Courts Of Justice».

Banksy teilt am Montag ein Foto seines neuen Kunstwerks auf Instagram, sein übliches Vorgehen, um ein neues Bild der Öffentlichkeit zu zeigen. Er beschriftet es mit «Royal Courts Of Justice, London».

Banksys Schablonengraffiti sind häufig kritisch gegenüber Regierungspolitik, Krieg und Kapitalismus. bild: instagram @banksy

Auf dem Bild ist zusehen, wie eine Person, die wohl ein Demonstrant darstellen soll, am Boden liegt, ein Plakat in die Luft hält und von einem Richter mit einem Richterhammer geschlagen wird.

Das Kunstwerk befindet sich am Queen’s Building in London, welches Teil des Royal Courts of Justice-Komplexes ist. Das Werk ist bereits abgeriegelt und wird von Sicherheitskräften bewacht, wie akutelle Bilder zeigen.

Vor der Enthüllung wurde das Kunstwerk von Sicherheitskräften überwacht. Bild: keystone

Letzten Sommer startete der Künstler eine tierbezogene Kampagne in der Hauptstadt Englands mit insgesamt neun Werken, die mit einem Gorilla endete, der scheinbar ein Rolltor am Eingang des Londoner Zoos anhebt. (fak)