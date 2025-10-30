Prinz Andrew muss aus der Royal Lodge ausziehen. Bild: sda

Epstein-Skandal: Prinz Andrew verliert seinen royalen Titel

Valentin Grünig

König Charles III. hat seinem Bruder Prinz Andrew nun auch die letzten verbliebenen Titel entzogen. Wie der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mitteilte, wird Andrew künftig unter dem Namen Andrew Mountbatten-Windsor geführt und nicht länger als Prinz bezeichnet. Zudem muss er seine bisherige Residenz, die Royal Lodge, verlassen.

Die offizielle Mitteilung des Buckingham Palace, vom 30. Oktober 2025.

Ungewöhnlich offen

In der offiziellen Mitteilung heisst es: «Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren eingeleitet, um Prinz Andrew seiner Würden, Titel und Ehrenrechte zu entheben.» Der Schritt des Königs steht im Zusammenhang mit neuen Enthüllungen über Andrews Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Palast spricht in seinem Schreiben ungewöhnlich offen über die Anschuldigungen, unter anderem von der inzwischen verstorbenen Virginia Giuffre.

«Ihre Majestät möchte ihr tiefstes Mitgefühl gegenüber den Opfern und Angehörigen jeglicher Form von Missbrauch zum Ausdruck bringen.» Buckingham Palace

Weiter heisst es: «Diese Massnahmen gelten als notwendig, auch wenn Andrew die Vorwürfe weiterhin bestreitet. Ihre Majestät möchte ihr tiefstes Mitgefühl gegenüber den Opfern und Angehörigen jeglicher Form von Missbrauch zum Ausdruck bringen.»

Umzug in private Unterkunft

Bereits zuvor hatte Andrew infolge der Epstein-Affäre auf mehrere offizielle Titel verzichtet, darunter den des Herzogs von York. Doch Kritikerinnen und Kritiker sahen darin keine ausreichende Konsequenz. Nun verliert Andrew nicht nur seine restlichen Ehrentitel, sondern auch sein Wohnrecht in der Royal Lodge und muss in eine private Unterkunft umziehen.