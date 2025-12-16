Nebel
Stabschefin Susie Wiles spricht Klartext über Trump

Stabchefin über Trump: «Er hat die Persönlichkeit eines Alkoholikers»

16.12.2025, 16:0816.12.2025, 16:35

Die Stabschefin des Weissen Hauses, Susie Wiles, hat in Interviews mit dem Magazin «Vanity Fair» überraschend unverblümt und auch harsch über ihren Chef US-Präsident Donald Trump geurteilt. Dieser habe die «Persönlichkeit eines Alkoholikers», sagte Wiles.

White House chief of staff Susie Wiles listens as President Donald Trump speaks during a roundtable meeting on antifa in the State Dining Room at the White House, Wednesday, Oct. 8, 2025, in Washingto ...
Susie Wiles leitete den zweiten Wahlkampf von Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur.Bild: keystone

Das Magazin zitiert an dieser Stelle nicht den kompletten Satz aus dem Gespräch, sondern nur dieses Fragment. Das Weisse Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ausserdem sagte Wiles über Trump: «Er handelt in der Überzeugung, dass es nichts gibt, was er nicht schaffen kann. Nichts, absolut nichts.»

FILE - White House chief of staff Susie Wiles listens as President Donald Trump meets with Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office of the White House, Feb. 4, 2025, in Washi ...
Donald Trump und Susie Wiles im Oval Office des Weissen Hauses.Bild: keystone

Als Stabschefin ist Wiles eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in Trumps Zirkel. Umso verwunderlicher sind ihre Aussagen, die nun veröffentlicht wurden, noch bevor der Präsident das erste Jahr seiner zweiten Amtszeit hinter sich gebracht hat. Wiles gilt als enge Vertraute Trumps und hat ihn über Jahre hinweg auf verschiedenen Positionen begleitet.

Wiles über Vance: Seit einem Jahrzehnt Verschwörungstheoretiker

Mit Blick auf Trumps Vorgehen gegen Kritiker und politische Gegner sagte sie, man könne durchaus den Eindruck gewinnen, dass es sich um Vergeltungsaktionen handle. Allerdings sei dem nicht so, sagte sie weiter. «Ich glaube nicht, dass er morgens aufwacht und an Rache denkt. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, wird er sie nutzen.»

Die «Vanity Fair» gibt in ihrem Artikel elf Zeitpunkte an, an denen Gespräche mit Wiles geführt wurden. Dabei werden teils nur Satzfragmente anstelle ganzer Sätze wiedergegeben.

FILE - Attorney General Pam Bondi speaks with reporters during a news conference at the Department of Justice, Nov. 19, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File) Pam Bondi
US-Justizministerin Pam Bondi.Bild: keystone

Auch über andere wichtige Menschen aus Trumps Umfeld sprach Wiles mit der «Vanity Fair». Vize-Präsident JD Vance etwa sei seit einem Jahrzehnt «ein Verschwörungstheoretiker». Elon Musk sei ein «bekennender Ketamin-Konsument», während Justizministerin Pam Bondi bei der Bearbeitung der Epstein-Akten «völlig versagt» habe. (sda/dpa)

Mehr zu den USA:
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
