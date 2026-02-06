wechselnd bewölkt
International
Epstein-Affäre

Mette-Marit entschuldigt sich für Freundschaft mit Epstein

Norway v Moldova, 2026 World Cup qualification, Oslo, Norway Oslo, Norway. 09th, September 2025. Mette-Marit, Crown Princess of Norway seen at the 2026 World Cup qualification match between Norway and ...
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit stand früher mit Jeffrey Epstein in Kontakt.Bild: www.imago-images.de

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat in einer schriftlichen Stellungnahme um Verzeihung für ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebeten.

«Es ist mir wichtig, Entschuldigung zu allen zu sagen, die ich enttäuscht habe», zitierte das Königshaus die Kronprinzessin am Freitag. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.» Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe.

In der Mitteilung schrieb der norwegische Hof einleitend: «Wir verstehen die starken Reaktionen auf das, was in den letzten Tagen bekanntgeworden ist.» Mette-Marit distanziere sich entschieden von Epsteins Übergriffen und kriminellen Handlungen. Sie bedaure sehr, nicht früher erkannt zu haben, was für ein Mensch er war.

Königshaus: Kronprinzessin schafft es gerade nicht, sich zu äussern

«Die Kronprinzessin möchte erzählen, was passiert ist, und sich ausführlicher erklären», hiess es in der Mitteilung weiter. Das schaffe sie aber gerade nicht: «Die Kronprinzessin befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Sie bittet um Verständnis dafür, dass sie Zeit braucht, um sich zu sammeln.»

Die «schwierige Situation» dürfte sich gleich auf mehrere Dinge beziehen. Der Name der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) taucht Hunderte Male in den Akten zum Fall Epstein auf. Die beiden sollen über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben – auch nachdem der US-Sexualstraftäter bereits zum ersten Mal verurteilt worden war. Das hat in Norwegen grosse Kritik ausgelöst.

Kurz nach Veröffentlichung der neuen Epstein-Informationen hat in dieser Woche in Oslo ausserdem ein Vergewaltigungs-Prozess gegen Mette-Marits ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) begonnen. Auch gesundheitlich hat die Kronprinzessin es schwer: Sie hat eine chronische Lungenkrankheit und braucht deshalb eine neue Lunge. (hkl/sda/dpa)

