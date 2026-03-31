wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
EU

Orbans Schicksalswahl – die 6 wichtigsten Punkte zu Ungarn-Wahl

epa12821766 President of the opposition Tisza Party Peter Magyar leads the National March during the national holiday to mark the 178th anniversary of the outbreak of the 1848 revolution and war of in ...
Schafft er den Wahlsieg am 12. April? Orbans Gegenspieler Peter Magyar liegt in den Umfragen deutlich vorne.Bild: keystone

Ungarns Schicksalswahl – die 6 wichtigsten Punkte

Herausforderer Peter Magyar könnte in zwei Wochen ein Erdrutschsieg gelingen. Aber noch sind Orban und seine Fidesz-Partei nicht geschlagen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schicksalswahl in Ungarn.
31.03.2026, 13:1531.03.2026, 13:19
Remo Hess, Budapest / ch media
Inhaltsverzeichnis
Was sagen die Umfragen vor der Wahl am 12. April?Ist die Wahl also schon gelaufen?Warum ist die Wahl über Ungarn hinaus so wichtig?Warum erfährt Peter Magyar so viel Zuspruch?Was macht Orban falsch?Welche Rolle spielt Russland?

Was sagen die Umfragen vor der Wahl am 12. April?

16 Jahre lang regierte Viktor Orban in Ungarn mit einer Zweidrittelmehrheit. Jetzt könnte die oppositionelle Sammelbewegung «Tisza» (Respekt und Freiheit) von Peter Magyar ihn von der Macht ablösen. Die Umfragen zeigen einen konstanten Vorsprung im zweistelligen Bereich. Die vor wenigen Tagen erschienene Umfrage des Median-Instituts sieht Tisza mit 16 Prozentpunkten vor Orbans Fidesz. Median gilt als unabhängig und seriös.

Opposition leader Peter Magyar, center, addresses his supporters during a march in Budapest, Sunday, March 15, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) Peter Magyar
Peter Magyar spricht zu Anhängerinnen und Anhängern in Budapest.Bild: keystone

Ist die Wahl also schon gelaufen?

Nein. Fidesz ist eine Kampagnenmaschine und Orban hat das Wahlrecht in den letzten Jahren zu seinen Gunsten umgebaut. Selbst wenn Tisza eine Volksmehrheit gewinnt, könnte Orban wegen der Verteilung der Wahlkreise eine relative Mehrheit im Parlament gewinnen.

Warum ist die Wahl über Ungarn hinaus so wichtig?

Orban hat die EU mit seinem Veto-Kurs die letzten Jahre stark geprägt. Er hat enge Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin und blockierte mehrmals die EU-Unterstützungspolitik für die Ukraine. Zudem ist er Vorreiter und Anführer für Europas Rechtspopulisten. In den USA sitzt mit Präsident Donald Trump ein grosser Orban-Freund im Weissen Haus.

Warum erfährt Peter Magyar so viel Zuspruch?

Magyar war als Ehemann von Orbans Justizministerin Judit Varga selbst lange ein Fidesz-Insider. Nach einem Vertuschungsskandal über Kindesmissbrauch brach Magyar 2024 aber mit Fidesz. Seitdem tourt er quasi ununterbrochen durchs Land. Er hat es geschafft, die zersplitterte Opposition zu einen. In seiner Kampagne verspricht er, die systemische Korruption zu beenden. Ausserdem will er das Verhältnis zu Europa reparieren und die blockierten EU-Gelder zurückholen.

Was macht Orban falsch?

Dem Land geht es wirtschaftlich schlecht. Die Lebenskosten sind stark angestiegen. Ausserdem gibt es gravierende Mängel im Gesundheitssystem, im Verkehrssystem und im Schulwesen. Bei den unter 30-Jährigen lehnen zwischen 70 und 80 Prozent Fidesz ab. Orbans Kampagne adressiert diese Probleme nicht. Sondern fokussiert einzig auf die EU und die Ukraine, denen sie eine «Verschwörung» gegen Ungarn vorwirft.

epa12737777 A handout photo made available by the Hungarian PM&#039;s Press Office shows Hungarian Prime Minister and leader of the ruling Fidesz party Viktor Orban delivers his annual State of the Na ...
Victor Orban warnt vor den Folgen seiner Abwahl.Bild: keystone

Welche Rolle spielt Russland?

Es gibt glaubwürdige Berichte, wonach Russland aktiv eine Rolle spielt im Wahlkampf. So sollen Agenten des russischen Auslandsgeheimdiensts vorgeschlagen haben, ein Attentat auf Orban zu inszenieren und ihm bei der Kampagne helfen. Szabolcs Panyi, der bekannteste Investigativjournalist des Landes, wurde im Zusammenhang mit seiner Russland-Berichterstattung jetzt von der Regierung wegen Spionage angeklagt. (aargauerzeitung.ch/nil)

Mehr zu Ungarn und Orban:

Zwei Wochen vor Wahlen: Orbán wird ausgebuht – und beschimpft das Publikum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Millionen Menschen protestieren in den USA gegen Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Collien Fernandes: Ulmen-Anwälte wollen Fall nach Deutschland verlagern
Die Anwälte von Christian Ulmen haben sich zu neuen Entwicklungen im Verfahren in Spanien geäussert. Demnach könnte der Fall nun nach Deutschland verlagert werden.
Am Montagabend haben sich die Anwälte von Christian Ulmen auf der Plattform X zu den Ermittlungen in Spanien geäussert. Die Berliner Kanzlei, die den Schauspieler presserechtlich vertritt, erklärte, man habe «soeben die Information erhalten, dass die Staatsanwaltschaft Palma de Mallorca beantragt hat, die fehlende Zuständigkeit der spanischen Gerichte für die von Frau Fernandes angezeigten Sachverhalte festzustellen und das Verfahren nach Deutschland abzugeben». Von den Behörden in Spanien liegt bislang keine Bestätigung dafür vor, dass das Verfahren eingestellt wurde.
Zur Story