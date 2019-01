International

Danziger Bürgermeister stirbt nach Messerattacke

Der bei einer Messerattacke niedergestochene Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz ist seinen Verletzungen erlegen. «Trotz all unserer Bemühungen haben wir ihn nicht retten können», sagte der Arzt Tomasz Stefaniak am Montag laut der Nachrichtenagentur PAP.

Adamowicz war am Sonntagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung vor den Augen hunderter Menschen von einem Angreifer niedergestochen worden. Er erlitt demnach schwere Verletzungen an Herz, Zwerchfell und Organen im Bauchraum.

Der mutmassliche Täter wurde nach der Attacke auf der Bühne von Sicherheitskräften überwältigt und bis zur Ankunft der Polizei festgehalten. Danach wurde er festgenommen. Wie der «Spiegel» schreibt, soll er mit einer Medienakkreditierung bis in die Nähe der Bühne gekommen sein. Die Polizei prüfe deswegen die Sicherheitsvorkehrungen der Veranstaltung.

Polizei vermutet Racheakt

Der 27-jährige mutmassliche Täter habe nach vorläufigen Erkenntnissen aus niederen Beweggründen gehandelt, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Krzysztof Sierak. Die Ermittlungen gegen den Mann dauerten an, eine Anklage stand zunächst aus.

Die Ermittler schlossen eine psychische Erkrankung bei dem 27-Jährigen nicht aus und kündigten eine psychologische Untersuchung an.

Medienberichten zufolge war Rache das Motiv für die Tat. Der Täter hatte nach der Tat gerufen, dass er unschuldig in Haft gewesen sei, wie in Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigten. Daran gab er Adamowiczs ehemaliger Partei Bürgerplattform PO die Schuld, wie es hiess. Der Mann war polnischen Behörden zufolge wegen mehrerer bewaffneter Banküberfälle fünfeinhalb Jahre in Haft. (sda/afp)

