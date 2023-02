EU-Korruptionsskandal: Kaili, Panzeri und Tarabella bleiben in Haft

Der dritte Verdächtige Panzeri, dessen Haft am Donnerstag verlängert wurde, hatte im Januar eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterschrieben, in der er zusagt, umfassend zur Aufklärung des Skandals beizutragen. (sda/dpa)

In dem Ende 2022 öffentlich gewordenen Bestechungsskandal geht es um mutmassliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Den Beschuldigten wird von der Staatsanwaltschaft Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Im EU-Korruptionsskandal bleiben der mutmassliche Drahtzieher Antonio Panzeri und die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, im Gefängnis. Zudem entschied die zuständige Kammer am Brüsseler Gericht am Donnerstagabend, dass auch die Untersuchungshaft des belgischen Europaabgeordneten Marc Tarabella aufrechterhalten bleibt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte.

