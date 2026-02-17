trüb und nass
DE | FR
burger
International
EU

Europa muss laut Experten mehr tun, um sich dem Klimawandel anzupassen

Europa muss laut Experten mehr tun, um sich dem Klimawandel anzupassen

Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen: Die EU muss sich nach Einschätzung von Klimaforschern dringend stärker auf die Risiken vorbereiten, die mit dem Klimawandel verbunden sind.
17.02.2026, 04:3317.02.2026, 04:33

Vor allem müsse der Einsatz besser koordiniert werden, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel in einem Bericht an.

epa12489782 FILE - A view of the damage at the cemetery in the flood-hit municipality of Catarroja, Valencia province, Spain, 06 November 2024 (reissued 29 October 2025). The floods, triggered by the ...
Klimaextreme häufen sich auch in Europa (im Bild schwere Überschwemmungen in Spanien 2024).Bild: keystone

«Wetter- und klimabedingte Extremereignisse verursachen bereits heute schwere Verluste in ganz Europa», sagte der deutsche Beiratsvorsitzende Ottmar Edenhofer einer Mitteilung zufolge.

«Allein extreme Hitze hat in den letzten Jahren zu Zehntausenden vorzeitigen Todesfällen geführt.»

Dazu kämen neben den Schäden an Ökosystemen wirtschaftliche Schäden von durchschnittlich rund 45 Milliarden Euro pro Jahr.

Gefahren könnten sich weiter verschärfen

Diese Gefahren dürften sich weiter verschärfen, so der Beirat mit Sitz in Kopenhagen. Europa erwärme sich etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt – die Auswirkungen seien in allen Regionen spürbar. Neben dem Klimaschutz sei die Klimaanpassung entscheidend.

Der Beirat schlägt mehrere Massnahmen vor, um die EU widerstandsfähiger zu machen – darunter «verbindliche und einheitliche Klimarisikobewertungen». Ausserdem empfiehlt er eine klare gemeinsame «Vision für eine klimaresistente EU bis 2050», die Mobilisierung öffentlicher und privater Investitionen und die Verankerung des Themas in allen Politikbereichen. Die EU solle sich auf verschiedene Zukunftsszenarien vorbereiten und Massnahmen zur Klimaanpassung laufend überwachen und auswerten, hiess es. (sda/dpa)

Keine Gefahr mehr im Bündner Dorf Brienz, trotzdem wird umgesiedelt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump bettelt um Liebe – und verhöhnt Opfer sexueller Gewalt
Die aktuelle US-Regierung unter Donald Trump ignoriert Urteile eigener Gerichte, verweist kritische Journalisten aus dem Weissen Haus, torpediert die Medien- und Redefreiheit. Und um dem Präsidenten noch mehr Macht zu verschaffen, definieren die Republikaner einen Tag im Kongress als ein Jahr.
Zur Story