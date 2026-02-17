George-Washington-Gedenkstätte in Philadelphia: Im Januar wurden hier Informationen über Washingtons Sklaven entfernt. Bild: keystone

US-Richterin entscheidet: Trump-Regierung darf historische Fakten nicht verfälschen

Die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump hatte in Ausstellungen und an Gedenkstätten Informationen über Sklaverei entfernen lassen. Die Stadt Philadelphia klagte dagegen – und bekam nun Recht.

Die historischen Fakten sind eindeutig: George Washington, der erste US-Präsident, war Sklavenhalter. Erst in seinem Testament verfügte er über die Freilassung seiner 123 Sklaven. Bis zu seinem Tod im Jahr 1799 blieb er Teil des Sklavensystems. Das ist durch zahlreiche historische Quellen belegt.

Für Donald Trump spielen diese Tatsachen offenbar keine Rolle. In einer Rede im Jahr 2024 erklärte er, Washington habe vermutlich gar keine Sklaven besessen. Zudem kritisierte er, dass in den USA zu viel über Sklaverei gesprochen werde.

Trump will «Spaltendes» entfernen

Deswegen erliess Trump ein Dekret zur «Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte». Darin befahl er, «Spaltendes» aus nationalen Museen und Gedenkstätten zu entfernen.

Infolge des Dekrets wurden an mehreren Orten Ausstellungsteile entfernt. Betroffen war auch eine Gedenkstätte für George Washington in Philadelphia: Der dem Innenministerium unterstellte Park Service strich dort im Januar Hinweise auf Washingtons Rolle als Sklavenhalter. Die Stadt reichte daraufhin Klage ein.

Bundesrichterin

Die US-Bundesrichterin Cynthia M. Rufe ordnete nun an, die Ausstellungsstücke und Informationen über Sklaverei wieder zu zeigen. In einem 40-seitigen Urteil verglich Rufe die Entfernung der Ausstellung im Januar mit staatlicher Gedankenkontrolle, wie sie in George Orwells Roman «1984» beschrieben wird. Die Regierung beanspruche das Recht, historische Darstellungen an öffentlich finanzierten Denkmälern zu löschen, zu verändern oder zu verbergen, schreibt Rufe in ihrer Stellungnahme. Dieses Vorgehen erinnere an die allgegenwärtige Überwachung in Orwells dystopischen Roman.

Zu Beginn ihres Urteils schreibt Rufe, es scheine, als existiere das «Ministerium für Wahrheit» aus Orwells Roman tatsächlich. Das Gericht müsse nun klären, ob die Regierung befugt sei, historische Tatsachen zu verändern. Ihre Antwort fällt eindeutig aus: «Das ist sie nicht.»

Darum geht es in Orwells Roman «1984» «1984» ist ein dystopischer Roman von George Orwell, der 1949 erschien. Er schildert einen totalitären Überwachungsstaat im Jahr 1984, in dem der Staat das Denken, die Sprache und sogar die Vergangenheit der Menschen kontrolliert. Das «Ministerium für Wahrheit» manipuliert dabei sämtliche historische Aufzeichnungen und passt sie an die Linie der Partei an. So erscheint die Partei laut aller bestehenden Aufzeichnungen immer im Recht.



Der Park Service hatte im Januar erklärt, die Ausstellungsstücke seien entfernt worden, um «Genauigkeit, Ehrlichkeit und Übereinstimmung mit gemeinsamen nationalen Werten» zu gewährleisten.

Rufes Urteil gewährt eine sofortige einstweilige Verfügung, die die Wiederaufstellung von 34 Informationstafeln im «Independence National Historical Park» in Philadelphia anordnet. (hkl)