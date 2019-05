International

28 Menschen aus allen 28 EU-Staaten erklären, warum sie wählen gehen

Für die Umwelt, gegen Rechts, für ein stärkeres Europa: watson hat 28 Menschen aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten gefragt, was sie bei der Europawahl am Sonntag beschäftigt. Das sind ihre Antworten.

Die Bürgerinnen und Bürger in den 28 Ländern der Europäischen Union sind heute zur Wahl aufgerufen. Was beschäftigt die Menschen in Europa? Und um was geht es für sie an diesem Wahl-Sonntag? watson hat nachgefragt.

Die Antworten zeigen, wie unterschiedlich und vielfältig das Leben auf dem europäischen Kontinent ist, auf dem über 500 Millionen Menschen leben und mehr als 200 Sprachen und Dialekte gesprochen werden.

Hier lest ihr die Stimmen zur Europawahl aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten:

Schweden – Maria, 46

Bild: zvg/watson.de

"Für mich, die ich in Schweden lebe, hat die EU im Alltag so viele Auswirkungen. Mein Sohn ist aufgrund der EU-Gesetzgebung auf seinem Trampolin sicher, er kann seine Lieblings-Youtube-Shows sehen, wenn wir dank der EU-Roaming-Gesetzgebung ins Ausland reisen.

Da die EU so eng mit unserem Leben verbunden ist, ist sie mir in gewisser Weise näher als die Gesetzgebung in Stockholm. Es ist mir wichtig, abzustimmen und meiner Stimme Gehör zu verschaffen."

Grossbritannien – Andrei, 27

Bild: zvg/watson.de

"Ich stimme ab, weil ich sicherstellen möchte, dass wir nach dem Brexit die bestmöglichen Beziehungen zu Europa haben. Das Referendum 2016 hat zu grossen Spaltungen im Land geführt und die politische Landschaft Grossbritanniens verändert. Infolgedessen können diese Wahlen einen Hinweis für die öffentliche Meinung über den Brexit liefern.

Diese Wahlen sind für das Vereinigte Königreich sehr seltsam. Nach dem Brexit hatten wir ein Datum für den Austritt aus der EU für den 29. März, was bedeutete, dass wir an diesen Wahlen gar nicht hätten teilnehmen müssen. Infolgedessen sehen viele diese Wahl als 'Freilos', da wir derzeit den 31. Oktober als Austrittsdatum haben.

Ich denke, dass die Menschen diese Wahl nutzen werden, um ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zu demonstrieren und zu zeigen, dass beide Seiten sich fühlen, als hätte man sie im Stich gelassen. Brexit-Wähler befürchten, dass wir irgendwie immer noch in der EU verbleiben könnten, während die Remain-Wähler denken, dass wir am Ende bestimmte Vereinbarungen mit der EU beibehalten könnten, nur ohne viele der Vorteile, also die EU nicht wirklich verlassen, aber auch nicht wirklich Mitglied bleiben."

Slowakei – Martina, 28

Bild: zvg/watson.de

"Die Europawahlen sind für mich wichtig, weil ich mich um unsere Zukunft kümmere. Die Zugehörigkeit zur EU gibt uns allen die Freiheit, in verschiedene EU-Ländern zu reisen, dort zu studieren und zu arbeiten. Es erleichtert auch den Unternehmen die Eröffnung ihrer Geschäftsstellen in verschiedenen EU-Ländern, was letztendlich zu einer niedrigeren Arbeitslosenquote und höheren Durchschnittsgehältern führt, so dass wir am Ende alle einen höheren Lebensstandard haben.

Trotz all dieser Vorteile werde ich diesmal vor allem deshalb abstimmen, weil es an der Zeit ist, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen und damit zu beginnen, sich um unsere Erde zu kümmern, bevor es zu spät ist. Denkt daran, es gibt keinen Planeten B."

Kroatien – Lucija, 22

Bild: zvg/watson.de

"Die EU-Wahl ist mir wichtig, weil die gewählten Vertreter eine wichtige Rolle haben, dadurch dass sie das Land vertreten, in dem ich innerhalb der Europäischen Union lebe. Es ist für mich deshalb entscheidend, dass diese Repräsentanten Werte und Interessen vertreten, die mein Land nach vorne bringen und das Wohlergehen seiner Bürger schützen.

Und sie sollen dafür kämpfen, die grossen Probleme zu regeln, die Kroatien gerade begegnen. Als Bürgerin der Europäischen Union verspüre ich ausserdem eine Pflicht, an den Wahlen teilzunehmen."

Polen – Martyna, 28

Bild: zvg/watson.de

"Ich habe keine Lust, wählen zu gehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich es einfach tun muss – es gibt Dutzende von Dingen, die ich lieber am Sonntag tun würde und die ich auch für Wahlen bereits vorbereiten musste, damit ich in der Stadt, in der ich jetzt lebe, wählen kann (es erfordert einfache, aber EINIGES an Papierarbeit).

Aber seit ich 18 bin, stimme ich bei jeder Gelegenheit ab, denn ich habe kein Recht, die Situation in Polen zu kritisieren, wenn ich nicht alles getan habe, um sie zu ändern. Und: Oh Mann, ich kritisiere in letzter Zeit ziemlich viel."

Österreich – Alex, 31

Bild: zvg/watson.de

"Für mich geht es vor allem darum, dass das kleinere Übel gewinnt. Ich muss aber erst noch rausfinden, was das kleinere Übel ist.

Man weiss nicht genau, soll man einen Kandidaten wählen, den man ganz gut findet, dessen Fraktion aber als Ganzes so abstimmt, als gäbe es zwei Planeten und alle hätten reiche Eltern oder soll man eher eine tendeziell gute Fraktion wählen, bei der dann aber der österreichische Kandidat ein komplett jenseitiger Wappler ist."

Niederlande – Mathilde, 33

Bild: zvg/watson.de

"Die EU-Wahlen sind für mich wichtig, denn die Möglichkeit, wählen zu können, ist ein Privileg. Mit der Abstimmung kann ich meine Wertschätzung für die Vorteile der EU zum Ausdruck bringen.

Die EU hat dazu beigetragen, dass wir seit 75 Jahren in Freiheit leben. Die grösste Herausforderung für die Zukunft besteht darin, neben den Vorteilen (zum Beispiel Reisefreiheit) auch die Nachteile (zum Beispiel Einwanderung) zu teilen."

Luxemburg – Anne

"Etwas für die Umwelt tun kann man täglich beim Radeln und Recyceln, freitags beim Klimastreik – und vor allem dieses Wochenende an der Wahlurne.

Denn auf kaum etwas hat die EU so viel Einfluss wie auf die Agrarpolitik. Die wiederum ist ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Artensterben, Klimawandel und Co. Deswegen: ab in die Wahlkabine. Frei nach dem Motto: 'Bürger, die #fridaysforfuture mochten, interessieren sich auch für: #europawahl'."

Italien – Ary, 33

Bild: zvg/watson.de

"Wir leben in einer Zeit erstaunlicher Fortschritte – aber es gab in den vergangenen Jahren einen entmutigenden und recht schwindelerregenden Involutionstrend an der Menschenrechtsfront.

Ich möchte nachdrücklich, dass das neue Parlament den menschlichen Faktor wieder in die Diskussion einbezieht. Alle technologischen Fortschritte und wirtschaftlichen Leistungen sind nichts wert, wenn wir nicht auf menschlichen Grundlagen aufbauen und soziale Stärken festigen. Gemeinsam stehen wir – vereint fallen wir!"

Irland – Lauren, 18

Bild: zvg/watson.de

"Mit dem Aufstieg populistischer Parteien und rechtsextremer Politik in ganz Europa ist es jetzt eine der wichtigsten Zeiten, in der meine Stimme gehört wird.

Ich möchte, dass mich jemand mit meinen Werten in Europa vertritt. Umweltfragen sind auch für meine Generation von zentraler Bedeutung, und wir müssen unsere Stimmen und Ansichten in ganz Europa stärken. Deshalb sind diese Wahlen für mich so wichtig."

Frankreich – Charlotte, 26

Bild: zvg/watson.de

"Auch wenn die Beteiligung der Franzosen an den Europawahlen ständig zurückgegangen ist, scheint es mir, dass die Gelbwesten-Bewegung und die klimatische Notlage einige von uns geweckt haben, an diesem Sonntag zur Wahl zu gehen. Wenn wir mit der Regierung des Landes nicht einverstanden sind oder wenn es schwierig ist, die Dinge auf nationaler Ebene durchzusetzen, ist die Teilnahme an den Europawahlen die Alternative, insbesondere in den Bereichen Migration und Klimawandel.

Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission können gegen nationale Gesetze vorgehen, indem sie Sanktionen von den betroffenen Ländern verlangen. Für mich ist die Umweltfrage eine Priorität, und wenn wir bei diesen Wahlen abstimmen, können wir die Situation ändern!

Es ist auch eine Gelegenheit, gegen den Rechtsextremismus zu kämpfen. Lasst uns für unsere Zukunft verantwortlich sein, indem wir abstimmen!"

Griechenland – Jeannine, 23

Bild: zvg/watson.de

"Es ist unsere Chance, verantwortungsbewusst zum Ausdruck zu bringen, wer unsere Länder in wirklich schwierigen Tagen repräsentieren soll. Nicht nur Griechenland, sondern viele andere europäische Länder.

Griechenland geht seit Jahren durch die Hölle. Wenn also etwas im Moment entscheidend ist, dann ist es, Menschen zu finden, die die Bedürfnisse und die Veränderungen, die vorgenommen werden sollten, wirklich verstehen können. Ich erwarte kein Wunder oder so etwas, aber verantwortungsbewusste und sorgfältige Schritte wären ein guter Anfang..."

Tschechien – Martin, 46

"Ich halte die Wahl für wichtig, weil ich in Mitteleuropa lebe und arbeite, und dieses Ergebnis könnte das Schicksal unserer Region auf Jahre hinaus beeinflussen – nicht gerade durch das Europäische Parlament selbst, aber durch den Trend, den das Ergebnis in die innenpolitische und europäische Debatte bringen könnte.

Für mich wäre es sehr wichtig, die Einheit zwischen dem Westen und dem Osten der EU zu bewahren, die meiner Meinung nach in den vergangenen Jahren untergraben wurde."

Rumänien – Sergiu, 30

Bild: zvg/watson.de

"Ich denke, dass diese ganze Sache mit den EU-Wahlen für mich bis jetzt nicht genug beworben und nicht vereinfacht genug erklärt wurde. Wenn mir etwas die ganze Zeit vors Gesicht gewedelt wird, ich ständig daran erinnert werde, dass es wichtig ist, und es sogar vereinfacht erklärt und vielleicht sogar interaktiv gemacht wird, dann interessiere ich mich dafür… Und das ist bei der Politik noch nicht passiert, nicht auf der Ebene, die ich brauche, um hineinzukommen.

Entweder werde ich erwachsen und mag das System wirklich so wenig, sodass ich es untersuche und sehe, dass ich mit meiner Stimme etwas ändern kann. Oder bevor das passiert: Wenn die Politik die Art und Weise ändert, ihre Botschaft zu überbringen UND es auch einfach macht, diese zu verstehen, dann würde ich Politik vielleicht eher verfolgen und sie zu einem wichtigen Teil meines Lebens machen."

Belgien – Lisa, 26

Bild: zvg/watson.de

"Alle sollten die Möglichkeit nutzen, ihre Stimme abzugeben und somit ein Stück Verantwortung zu übernehmen.

Geht wählen und lasst eure Stimme Teil des grossen Ganzen werden, sodass Angst und Hass keinen Platz bekommen und Akzeptanz und Toleranz gefördert werden. Lasst uns ein konstruktives Miteinander und unsere Mutter Erde schützen – sie sollte uns heiliger sein als alles andere."

Slowenien – Bozidar, 54

Bild: zvg/watson.de

«Die Wahlen sind wichtig, damit die EU überlebt – und die Demokratie auch.»

Portugal – Nina, 33

Bild: zvg/watson.de

"In einer Zeit vieler Bedrohungen für Europa, insbesondere des Rechtsextremismus, ist es unsere Pflicht, wählen zu gehen, unsere Stimme wahrzunehmen und zum Aufbau eines besseren Europas beizutragen, eines geeinten, demokratischen, unterstützenden und engagierten Europas.

Europa sollte die Grundrechte von Flüchtlingen und Migranten achten, ihre Integration in die Gesellschaft unterstützen und die Ursachen der unfreiwilligen Migration bekämpfen.

Unsere Zukunft ist durch den Klimawandel bedroht, und wir brauchen eine starke politische Stimme, die eine grüne Wirtschaft umsetzen kann.

In allen Bereichen der Gesellschaft besteht nach wie vor ein enormes Geschlechtergefälle, und Europa muss handeln, um den Gender Pay Gap und die geschlechtsspezifische Gewalt zu beseitigen und gleichzeitig für die Gleichstellung der Geschlechter im Europäischen Parlament und in anderen Bereichen zu kämpfen und auch die reproduktiven Rechte für alle zu gewährleisten.

Schliesslich sollte Europa in dieser Ära des schnellen technologischen Wandels die Forschung und die technologische Entwicklung unterstützen und den freien Zugang zum Internet mit gewährten Rechten im Bereich Cybersicherheit gewährleisten."

Malta – Manuel, 42

Bild: zvg/watson.de

"Wir stehen vor grossen Herausforderungen. Bei einigen davon dachten wir nicht, dass wir uns ihnen je wieder stellen müssten. Unsere Grundfreiheiten sind bedroht. Vier Journalisten wurden in den letzten 19 Monaten in ihrem Einsatz in Europa getötet.

Diejenigen, die vom Schweigen der Journalisten profitieren, sind in der Regel die Verbrecher und Korrupten, für die es keine Grenzen gibt. Sie profitieren auch von einem geteilten Europa, in dem die Länder nach innen schauen und nicht in der Lage sind, ihren Bürgern Frieden und Sicherheit zu bieten. Wir müssen uns daran erinnern, warum wir als ein Europa zusammengekommen sind. Sonst riskieren wir, dass wir zu einem Zeitpunkt wie 1930 zurückfallen."

Ungarn – Agnes, 66

"Die ungarische Partei Fidesz von Viktor Orban wird die EVP im Europa-Parlament nicht mehr unterstützen. Wahrscheinlich wird mit den anderen rechten Parteien ein rechter Block gebildet.

Um das zu verhindern, ist es wichtig, dass man zur Wahl geht. Ungarn hat es grundsätzlich verdient, wieder demokratischer zu werden."

Litauen – Donara, 27

Bild: zvg/watson.de

"Die Europawahl ist mir wichtig, weil ich für diejenigen stimmen kann, die meine Interessen auf internationaler Ebene vertreten. Je mehr Menschen dort für mich arbeiten, desto besser!

Da ich aus einem Land komme, in dem Wahlen jahrzehntelang keine Rolle spielten, nutze ich jetzt jede Gelegenheit, um an einer Demokratie teilzunehmen."

Lettland – Janis, 35

Bild: zvg/watson.de

"Während es für Wähler in kleineren Ländern der Europäischen Union manchmal schwierig sein kann, das Gefühl zu haben, dass sie einen Einfluss auf die Zukunft der EU haben können, ist die Wahl zum Europäischen Parlament für mich ein Vertrauensvotum für die Idee des vereinten Europas.

Es gibt viele Dinge, die wir und vor allem die junge Generation für selbstverständlich halten, die ohne die EU nicht möglich wären. Auch wenn ich den Entscheidungen des Parlaments nicht immer zustimme, stelle ich fest, dass sowohl mein Land als auch Europa im Allgemeinen mit der EU besser zurechtkommt als ohne sie. Also gehe ich wählen."

Zypern – Andreas

«Für mich und meine Landsleute bedeutet Europa vor allem Sicherheit. Gerade, wenn ich an den Konflikt im Norden des Landes mit der Türkei denke. Daher ist Europa wichtig, daher ist es wichtig zu wählen – besonders für unser kleines Land.»

Spanien – Alberto, 30

Bild: zvg/watson.de

«Gegen alle, die Ideologien, die Europa und die Menschen trennen wollen, müssen wir uns vereinen. Wir wählen, um zusammen das Europa für alle zu bauen!»

Finnland – Mirja, 30

Bild: zvg/watson.de

"Ich habe die Möglichkeit, im Ausland in der EU zu leben, zu arbeiten und zu studieren, dank der verschiedenen finanziellen Förderprogramme. Mit meiner Abstimmung möchte ich sicherstellen, dass diese Möglichkeiten auch in Zukunft zur Verfügung stehen.

Ich wähle auch für eine Welt, in der man weiterhin leben kann. Da wir den Klimawandel nicht nur auf nationaler Ebene verlangsamen können, sind EU-Wahlen wichtig."

Estland – Kelly, 22

Bild: zvg/watson.de

«Ich denke, dass es im Moment sehr wichtig ist, meine Meinung zum Thema Europäische Union zu äussern, um ein gutes und wachstumsorientiertes Verhältnis zwischen Estland und der EU zu bekommen. Es wird immer schwieriger, das Gleichgewicht zu halten, da immer mehr radikale Ansichten in die heutige Gesellschaft vordringen, die nicht nur unser politisches System, sondern auch die menschlichen Interaktionen um uns herum betreffen.»

Dänemark – Lisbeth, 50

Bild: zvg/watson.de

"Komplexe globale Herausforderungen erfordern internationale Lösungen. Diese Wahl des Europäischen Parlaments ist wichtiger denn je. Nationale Regierungen können die Themen Einwanderung, Fake News, eingesetzt als politische Waffe, und die Klimakrise auf nationaler Ebene nicht lösen.

Europa muss mit aller Kraft, die wir gemeinsam aufbringen können, handeln. Die Jugendlichen sind besorgt über ihre Zukunftsaussichten, und das zu Recht. Einige von ihnen verlieren den Glauben an die Demokratie. Wir müssen ihnen zeigen, dass Demokratie nicht die Herausforderung ist, sondern Teil der Antwort."

Bulgarien – Madlen, 19

Bild: zvg/watson.de

"Europa befindet sich derzeit in einer Phase des Wandels. Brexit, die Flüchtlingskrise, der Aufstieg ultranationalistischer und ultrakonservativer Parteien in ganz Europa scheinen alle positiven Ergebnisse jahrzehntelanger Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern zu gefährden. Deshalb gab es für uns, junge Menschen, noch nie eine so wichtige Zeit, um die Initiative zu ergreifen und bei dieser Wahl abzustimmen.

Als verantwortungsbewusster Bürger Bulgariens und der Europäischen Union weiss ich, dass meine Stimme ein Schlüsselfaktor für die Zukunft nicht nur meines Landes, sondern eines ganzen Kontinents ist."

Deutschland – Gunda, 38

Bild: zvg/watson.de

«Derzeit kursieren im Netz viele Gründe dafür, warum ausgerechnet diese Europawahl so wichtig ist. Warum Europa so wichtig ist. Stimmt. Aber ich finde, wir brauchen diese Gründe gar nicht. Wir dürfen wählen. Diese Tatsache allein sollte reichen.»

