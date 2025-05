EU-Kommission ruft zum Wassersparen in Europa auf

Eine Massnahme könne darin bestehen, den Wasserverbrauch in Haushalten transparenter zu machen. «Wenn die Leute genau sehen können, wie viel Wasser sie verbrauchen, denken sie bewusster darüber nach», sagte Roswall. Ähnlich sei es während der Energiekrise gewesen, als plötzlich grosse Einsparungen möglich wurden. In Europa leiden seit Jahren viele Länder unter zunehmender Wasserknappheit. (dab/sda/dpa)

Wegen zunehmender Trockenheit in Europa will die EU-Kommission die Menschen stärker für Wasserknappheit sensibilisieren und zum Sparen bewegen.

Bei Papst-Einführung: Vance und Selenskyj reichen sich in Rom die Hand

Ende Februar waren Wolodymyr Selenskyj und JD Vance scheinbar unversöhnlich auseinandergegangen. Beim ersten Treffen seit dem Eklat sprechen die Bilder eine andere Sprache.

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen nach dem diplomatischen Eklat im Weissen Haus im Februar haben sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Vizepräsident JD Vance die Hand gegeben. Die beiden Politiker trafen sich bei der Einführungszeremonie von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom. Selenskyj nahm mit seiner Ehefrau Olena Selenska an der Zeremonie teil, auch Vance brachte seine Gattin Usha mit in den Vatikan. Für die USA nahm zudem Aussenminister Marco Rubio teil.