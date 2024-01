Belgien hat den EU-Ratsvorsitz übernommen

Eigene Impulse will Belgien unter anderem in der Diskussion um EU-Reformen setzen. Reformen seien notwendig, um eine funktionierende EU zu erhalten, ihre Einheit zu stärken und ihre Handlungsfähigkeit zu erhöhen, teilte die Regierung zur Übernahme des EU-Ratsvorsitzes mit.

In den kommenden Wochen müssen so zum Beispiel Fragen zum langfristigen EU-Haushalt und zur Finanzierung weiterer Hilfen für die Ukraine geklärt werden. Unter der am Sonntag zu Ende gegangenen spanischen EU-Ratspräsidentschaft hatte es dazu nicht wie ursprünglich geplant eine Einigung gegeben.

Parlamentswahl in Pakistan: Ex-Premier Khan abgelehnt

Die pakistanische Wahlbehörde hat die Bewerbungsunterlagen des ehemaligen Premierministers Imran Khan für die Parlamentswahl im Februar 2024 zurückgewiesen. Das teilte seine Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) am Samstag mit. Demnach wollte sich der 71-jährige ehemalige Cricket-Star, der im April 2022 durch ein Misstrauensvotum als Regierungschef abgesetzt worden war, in seiner Heimatstadt Mianwali im Punjab und in einem anderen Wahlkreis in Lahore aufstellen lassen. Einen Grund für die Entscheidung der Wahlbehörde wurde zunächst nicht genannt.