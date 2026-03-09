meist klar
Europa rüstet massiv auf – Waffenlieferungen steigen und steigen

Europa rüstet massiv auf – weltweite Waffenlieferungen steigen und steigen

Die globalen Waffenlieferungen sind laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zwischen den Perioden 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 um 9,2 Prozent gestiegen. Die europäischen Staaten verdreifachten ihre Waffenimporte in diesem Zeitraum.
09.03.2026, 05:1509.03.2026, 05:15

Grösster Treiber dieser Entwicklung ist weiterhin der Krieg in der Ukraine. Die russische Bedrohung veranlasst die Länder Europas aber auch, ihre eigene Rüstungsfähigkeit zu stärken. Auch die Unsicherheit darüber, inwiefern die USA ihre Nato-Partner im Ernstfall verteidigen würden, hat die Nachfrage nach Waffen unter den europäischen Nato-Staaten dem Bericht zufolge in die Höhe getrieben.

FILE - FPV drones are seen in a storage of the workshop of &quot;General Cherry&quot; company in Ukraine, on Dec. 4, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, File) Russia Ukraine War Interceptors
Auch in Drohnen wird gross investiert: Ein Lager eines ukrainischen Herstellers.Bild: keystone

«Obwohl europäische Unternehmen ihre Waffenproduktion hochgefahren haben und die neuen Investitionshilfen der EU für die Rüstungsindustrie der Mitgliedstaaten zu einer Reihe von Aufträgen innerhalb der EU geführt haben, haben die europäischen Staaten auch 2021–25 weiterhin US-Waffen importiert, insbesondere Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme mit grosser Reichweite», sagte Forscherin Katarina Djokic. (sda/dpa)

