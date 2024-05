Fico hatte vor wenigen Tagen der liberalen Opposition vorgeworfen, ein Klima der Feindschaft gegen die Regierung zu schaffen. Es sei nicht auszuschliessen, dass es in einem solchen Klima irgendwann zu einer Gewalttat komme. (lak/cma/sda/dpa)

Der Rettungsdienst teilte TASR mit, ein Hubschrauber mit einem Notarzt sei nach dem Vorfall zu Fico geschickt worden. Über den Gesundheitszustand Ficos äusserte sich der Rettungsdienst zunächst nicht, da der Einsatz noch laufe. Die Polizei evakuierte das Kulturhaus, in dem die Regierungssitzung abgehalten worden war.

«Auf R. Fico wurde heute ein Attentat verübt. Er wurde mehrfach angeschossen und befindet sich derzeit in einem lebensbedrohlichen Zustand. Im Moment wird er mit einem Hubschrauber nach Banská Bystrica transportiert, da es zu lange dauern würde, um nach Bratislava zu gelangen, da eine akute Intervention notwendig ist. Die nächsten Stunden werden darüber entscheiden.»

Auf seinem Facebook-Kanal gab es am Mittwochnachmittag ein Update:

Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova angeschossen und verletzt worden.

Bodyguards kümmern sich um Robert Fico in Handlova.

