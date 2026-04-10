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ESC verschärft Sicherheitsregeln wegen Crans-Montana – nur noch feuerfeste Fahnen erlaubt

Nach den Ereignissen in Crans-Montana gelten beim Eurovision Song Contest strengere Vorschriften. Besucher dürfen nur noch zertifizierte, feuerfeste Fahnen mitbringen.

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Der Eurovision Song Contest zieht Konsequenzen aus den jüngsten Sicherheitsvorfällen in Crans-Montana. Für alle Shows in der Wiener Stadthalle gelten neu strengere Vorschriften für mitgebrachte Fanartikel – insbesondere für Fahnen.

Gemäss den Organisatoren müssen alle Fahnen künftig bestimmte Brandschutzstandards erfüllen. Konkret sind nur noch Materialien erlaubt, die den österreichischen Sicherheitsnormen entsprechen und als feuerfest zertifiziert sind. Besucher müssen beim Einlass entsprechende Nachweise vorzeigen.

Information des österreichischen Ticketsportals «Oeticket». bild: Screenshot

Kontrollen beim Einlass verschärft

Die neuen Regeln gelten für alle Veranstaltungen – von den Previews über die Halbfinals bis hin zum grossen Finale. Ziel sei es, die Sicherheit im Veranstaltungsort zu erhöhen und Risiken durch leicht entflammbare Materialien zu minimieren.

Wer eine Fahne mitbringen will, sollte daher vorgängig prüfen, ob diese den geforderten Normen entspricht. Andernfalls droht, dass sie am Eingang abgewiesen wird. (mke)