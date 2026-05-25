Traumstand Le Saline bei Stintino. Hier bediente sich die Touristin. Bild: www.imago-images.de

40 Kilo Sand geklaut – französische Touristin auf Sardinien gestoppt

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Eine französische Touristin ist auf Sardinien mit rund 40 Kilogramm Sand, Kieselsteinen und Muscheln erwischt worden. Die 69-Jährige wurde im Hafen von Porto Torres kontrolliert, als sie nach Ferien auf der Insel auf eine Fähre nach Toulon einschiffen wollte.

Nach Angaben der italienischen Zollbehörden stammten der feine Sand und die weissen Steine von dem Strand Le Saline bei Stintino im Norden Sardiniens. Die Mitnahme von Sand, Kieseln und Muscheln von den Stränden ist nach einem Regionalgesetz aus dem Jahr 2017 verboten.

Das beschlagnahmte Material soll zurück auf den Strand gebracht werden. Bild: www.imago-images.de

Die Frau muss nun mit einer Geldstrafe zwischen 500 und 3000 Euro rechnen. Das beschlagnahmte Material soll in den kommenden Tagen an den Strand zurückgebracht werden.

Sand- und Kieselstein-Diebstahl – vor allem durch Touristinnen und Touristen – ist ein grosses Problem in Sardinien. Die Insel ist für ihre wunderschönen Strände berühmt. Dennoch entwenden Touristinnen und Touristen jedes Jahr Sand und Muscheln als Souvenir und schaden damit der Umwelt. Die hohen Strafen sollen das verhindern.

Die meisten Touristen sind regelmässig erstaunt über die Strafen. «Das Entwenden von Strandsand scheint zwar harmlos, ist aber für das fragile Küstensystem der Insel tödlich», betonten die Behörden, die im Sommer die Kontrollen auf den bekanntesten Stränden verschärfen. (sda/apa)