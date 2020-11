International

Fake News

Und jetzt: 12 Winner-Typen, die auch ganz klar gewonnen haben



Und jetzt: 12 Winner-Typen, die auch ganz klar gewonnen haben

Team watson Team watson Folge mir Entfolgen

Neulich, da twitterte ein bekannter Politiker namens D.T., er habe eine Wahl gewonnen. Znd zwar mit viel Abstand. Nur: Mit der Wahrheit nahm es dieser T. seit jeher nicht so genau. So wurde er in lediglich vier Jahren über 22'000 Mal beim Lügen erwischt. Und weil er die Realität auch nach seiner Abwahl noch immer nicht anerkennt, meint er immer noch, er habe gewonnen. Und zwar mit Abstand.

Man stelle sich mal vor, alle würden sich so verhalten wie T. Wo kämen wir da nur hin? Tja, wohin nur ...

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

meme: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Kannst du dich noch an diese Trump-Momente erinnern? Ein Best-of der letzten 4 Jahre Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter